Житель Бурятии незаконно добыл почти 3 тонны нефрита и хранил его в гараже друга

В Бурятии 44-летнего жителя Тункинского района будут судить за незаконную добычу и хранение нефрита в крупном размере. Стоимость минерала составила 55,2 млн рублей.

В ноябре 2024 года мужчина, не имея лицензии на пользование недрами, добыл 2,9 тонны природного нефрита. Камни он перевез в гараж своего знакомого в село Кырен для хранения. Позднее нефрит изъяли сотрудники правоохранительных органов.

«Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре Бурятии.