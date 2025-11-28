Общество 28.11.2025 в 14:22

В 2025 году о своем ВИЧ-статусе узнали 338 жителей Бурятии

Они заразились половым путем
Текст: Карина Перова
В 2025 году о своем ВИЧ-статусе узнали 338 жителей Бурятии
Фото: СПИД-Центр Бурятии

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. На сегодняшний день в Бурятии официально зарегистрировано 11 896 ВИЧ-инфицированных. Из них, по данным на 1 ноября 2025 года, в республике проживает 6 925 человек. Более 96% случаев заражения произошло через незащищенные половые контакты. В 2025 году о своем диагнозе узнали 338 человек, из них 55,3% – мужчины и 44,7% – женщины.

«У ВИЧ-инфекции нет симптомов, и человек может годами не подозревать о своем положительном статусе, оставаясь потенциальной угрозой для окружающих. Поэтому регулярная сдача анализов на ВИЧ – важный метод профилактики. Все граждане России могут пройти этот анализ бесплатно и конфиденциально. Мы принимаем анализы в СПИД-Центре каждый будний день с 08:00 до 12:00, а результаты готовы на следующий рабочий день. Также мы регулярно проводим выездные мероприятия с экспресс-тестированием на ВИЧ, где результаты известны всего за 15 минут», – отметила главный врач СПИД-Центра Бурятии Светлана Баглаева.

В Улан-Удэ в эти дни пройдет ряд масштабных профилактических мероприятий. На первом этаже в ТРЦ «Форум» 28 ноября с 15:00 до 19:00 пройдет акция «Сдай анализ на ВИЧ». Там будет развернут мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ по капиллярной крови. Все анализы бесплатны и конфиденциальны, а результаты будут известны всего через 15 минут. Аналогичное мероприятие пройдет в ТРЦ «Пионер» 29 ноября с 12:00 до 18:00.

1 декабря специалисты СПИД-Центра и волонтеры проведут мобильную палатку среди пассажиров городского трамвая, чтобы донести важную информацию о профилактике ВИЧ.

ВИЧ СПИД экспресс-тестирование

