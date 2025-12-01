Общество 01.12.2025 в 12:03

Дорожники назвали виновных в коллапсе на федеральной трассе «Байкал»

Это снежная погода и водители фур, которые грубо нарушают ПДД
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
На федеральной трассе «Байкал» на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются морозы до 30 градусов, сильный снегопад и ветер. Это вызвало автомобильные заторы, преимущественно состоящие из грузового транспорта. Они фиксируются уже вторые сутки на участках от Култука до Выдрино. 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», сейчас подрядные организации организовали круглосуточную работу. На линию вышли 6 единиц комбинированных дорожных машин (КДМ) и 2 автогрейдера, на местах дежурят экипажи Госавтоинспекции. 

«Помимо сложных погодных явлений пробки вызваны, в частности, из-за грубых нарушений ПДД водителями большегрузных автомобилей, в том числе выездом на встречную полосу. Из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега», - рассказали в учреждении.

По данным синоптиков, такая погода сохранится до 2 декабря. В «Южном Байкале» призывают автомобилистов по возможности не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости. А при движении по федеральным трассам неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения. Также всех участников дорожного движения просят не создавать препятствий для работы спецтранспорта.

«Похожая погода будет до тех пор, пока полностью не замерзнет озеро Байкал. Из-за высокой влажности воздуха снежные циклоны всегда будут курсировать на прилегающих территориях, всякий раз вызывая залповый интенсивный снег. Учитывая возросший трафик движения большегрузов на данной федеральной автодороге в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, порой хватает и одного дорожного происшествия, особенно при участии большегруза, чтобы вызвать транспортный коллапс», - отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Зорикто Ленхобоев.

Теги
движение

ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

