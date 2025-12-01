Общество 01.12.2025 в 12:37

Сегодня новая Toyota Camry 3,5 подорожала почти на 3 миллиона рублей

С 1 декабря вступили в силу новые ставки утилизационного сбора
Текст: Иван Иванов
Сегодня новая Toyota Camry 3,5 подорожала почти на 3 миллиона рублей
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в силу вступил новый утильсбор. Теперь цена авто будет зависеть не только от объёма, но и от мощности двигателя. Цены резко вырастут на авто мощнее 160 л.с. К этой категории относятся популярные у россиян модели Kia, Hyundai, Toyota, BMW, Mercedes, а также «китайцы», сообщает информационное агентство Bloomberg.

С 1 декабря придётся доплачивать:

— За новую Toyota Camry 3,5 — минимум 2,9 млн рублей. Почти столько же стоит сам автомобиль.

— За новую Kia K5 — минимум 795 тысяч рублей.

— За новую BMW M5 — минимум 4 млн рублей.

— За новый Lixiang L9 — почти 2 млн рублей вместо 3,4 тысячи рублей.

Через месяц, 1 января 2026 года, утильсбор поднимут ещё на 25%, а каждый следующий год будут повышать ещё на 10–20%. К 2030 году один только утильсбор на некоторые авто будет превышать 10 млн. рублей. Главы Минпромторга заявил, что утильсбор не коснётся 80% россиян.
Теги
автомобиль

