Республика – фронту

Поддержка участников специальной военной операции и их семей стала для правительства Бурятии одним из ключевых приоритетов. Республика выстроила многоуровневую систему помощи, которая охватывает финансовые выплаты, реабилитацию, социальное сопровождение и помощь в организации бизнеса. С первых дней мобилизации до сегодняшнего дня создается инфраструктура, способная обеспечить защитникам и их близким поддержку в это трудное время. Работа ведется по всем фронтам – от прямых денежных выплат до организации комплексной медицинской помощи и открытия новых возможностей для трудоустройства.Финансовая поддержка участников СВО в Бурятии носит поступательный характер и постоянно расширяется. Всем мобилизованным гражданам предоставляется единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей. Для тех, кто добровольно заключил контракт, суммы значительно выше и увеличены за последние полтора года.Если в начале 2024 года контрактник получал 300 тыс. рублей, то с августа того же года выплата выросла до 500 тысяч. С 1 мая 2025 года единовременная выплата для добровольцев, подписавших контракт, достигла 1 млн рублей. Это серьезная сумма, которая может стать стартовым капиталом для новой жизни после возвращения. Параллельно осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере среднего заработка по последнему месту работы для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, что помогает семьям сохранить привычный уровень дохода.Отдельные меры поддержки предусмотрены для семей. С января 2024 года родственникам военнослужащих, в отношении которых выдана справка об обстоятельствах исчезновения, ежемесячно компенсируют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Дети погибших и получивших инвалидность I группы участников СВО имеют право на 100%-ную компенсацию стоимости обучения в российских вузах. Этой возможностью уже воспользовались шесть студентов из Бурятии.Практически ежедневно в зону проведения СВО отправляется гуманитарная помощь, координируемая автономной некоммерческой организацией «Содействие», созданной правительством Бурятии. Организация работает строго по заявкам воинских подразделений, формируя адресные поставки того, что действительно необходимо бойцам в конкретный момент.В 2025 году АНО «Содействие» осуществило закупки на общую сумму 345,7 млн рублей. В зону боевых действий отправляются квадрокоптеры, в том числе с функцией ночного видения, оборудование для лабораторий по изготовлению и ремонту БПЛА, современные средства связи, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы и автомобили высокой проходимости. Особое внимание уделяется материалам для волонтерских организаций. Из полученного сырья добровольцы шьют маскировочные сети, бронезащиту и адаптивную одежду для госпиталей.За год организацией исполнено 208 заявок от 147 волонтерских формирований. Волонтеры изготовили почти 13 тыс. маскировочных сетей, более 13 тыс. тепловизионных одеял и сотни единиц бронезащиты. Поддержку от АНО «Содействие» также получают волонтерские центры в прифронтовых городах, таких как Армянск, Мариуполь и Джанкой.С 2023 года в республике работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», ставший единым окном для решения проблем ветеранов. За время работы в филиал поступило более 30 тыс. обращений. Социальные координаторы, работающие в каждом районе, помогают с оформлением документов, установлением инвалидности, получением технических средств реабилитации, включая автомобили с ручным управлением, а также оказывают психологическую и юридическую поддержку. Они работают со своими подопечными практически круглосуточно, решая вопросы от бытовых до сложных юридических.Фонд ведет активную работу по социализации вернувшихся бойцов. Именно благодаря его сотрудникам многие ветераны, такие как спортсмены Цыден Генинов и Батор Дагбаев, впервые узнали о возможностях адаптивного спорта в Бурятии. Филиал также курирует региональную программу «Патриоты Бурятии», помогая с трудоустройством и карьерным ростом, как это произошло с Павлом Федоровым и Мунко Цымпиловым.Отдельное направление – работа с родственниками пропавших без вести. Социальные координаторы составляют розыскные карты и организуют взятие анализа для ДНК-теста, оказывая поддержку семьям в самой тяжелой ситуации неопределенности.Региональное отделение Социального фонда России работает по принципу проактивности, стремясь назначать выплаты без лишних заявлений со стороны ветеранов. За каждым участником СВО закреплен персональный сотрудник, помогающий в оформлении документов и взаимодействии с различными ведомствами. Если ветерану устанавливается инвалидность, пенсии и выплаты назначаются автоматически, а необходимые технические средства реабилитации предоставляются без подачи отдельного заявления.Ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату в размере 4 582,04 рубля. Для беременных жен и детей мобилизованных предусмотрено единое пособие, назначаемое в упрощенном порядке, – доходы супруга не учитываются. Жены со сроком беременности от 180 дней дополнительно получают единовременную выплату в 51 198 рублей. Пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизации выплачивается до достижения им трех лет и составляет около 22 тыс. рублей.С января 2025 года ветераны СВО получили право на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в 12 специализированных центрах Соцфонда по всей России – от Анапы до Томска. Процесс получения путевки максимально упрощен: достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или клиентскую службу. В зависимости от медицинских показаний лечение может длиться до 21 - 25 дней, причем курс реабилитации можно проходить неоднократно в течение года.В 2025 году Бурятия сделала ставку на участников СВО в сельском хозяйстве. Все 18 получателей гранта «Агростартап» в этом году - либо ветераны, либо члены их семей. Общий объем поддержки составил 84,4 млн рублей. Среди успешных примеров – участник СВО Александр Раднатаров из Бичурского района, который на грант в 5,6 млн рублей приобрел 40 голов скота казахской белоголовой породы, новый трактор «Беларус» и расширил земельную базу на 160 гектаров, совершив рывок в развитии своего хозяйства.Кроме того, с 2025 года в республике вводится новая федеральная мера – грант «Агромотиватор», также предназначенный для ветеранов боевых действий. На эту программу выделено 6,5 млн рублей, которые будут распределены между одним или двумя хозяйствами.Отдельным перспективным инструментом станет социальный контракт. С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, вводящие отдельный вид соцконтракта для демобилизованных участников СВО. Его ключевая особенность – заключение без оценки среднедушевого дохода семьи, что открывает широкие возможности для начала предпринимательской деятельности. Уже в 2025 году 20 ветеранов получили поддержку на общую сумму 6 млн рублей для старта в бизнесе.Медицинская и социальная реабилитация – важнейшее направление. В Бурятии продолжается прием заявлений на «Реабилитационный сертификат участника СВО», дающий право на комплексное восстановление в госпитале для ветеранов войн. В 2025 году это учреждение стало победителем всероссийского конкурса среди 40 профильных организаций в номинации «Мультидисциплинарный подход и современные методы реабилитации». Помощь здесь получили уже 769 человек.В рамках нацпроекта «Семья» участникам СВО и членам семей погибших бесплатно предоставляются услуги системы долговременного ухода. В 2025 году такими услугами воспользовались 32 ветерана и 28 членов их семей. Их родственники могут пройти обучение в «Школе ухода», чтобы лучше помогать своим близким.Работа по поддержке ведется круглосуточно. За все время действия горячих линий «122» (по вопросам поддержки) и «117» (по контрактной службе) на них поступило более 60 тыс. звонков. А в городах и селах республики – в Кяхте, Закаменске, Петропавловке и Улан-Удэ – уже установлено шесть бюстов Героев России. Эти мемориалы служат молчаливым напоминанием о цене подвига и вечной обязанности живых перед павшими, связывая прошлое, настоящее и будущее Бурятии в единое целое.