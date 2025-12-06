Банки против маркетплейсов

Маркетплейсы для жителей Бурятии давно стали удобными платформами для покупок. Одним из их важнейших маркетинговых инструментов у них стали скидки и акции, позволяющие привлекать покупателей и стимулировать продажи. Однако такая практика вызвала критику со стороны госбанков, которые призывают законодательно отказаться от скидок покупателям. В Бурятии большинство потребителей не поддерживают инициативу об ограничении размера скидок, полагая, что это является нечестной конкуренцией и приведет к новому витку роста цен.На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рынок находится в состоянии конфликта между банками и маркетплейсами. Особенно усердствует в критике маркетплейсов глава Сбера Герман Греф.«По нашим подсчетам, маркетплейсы в этом году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. Те скидки, которые они дают — это за наш с вами счет. Мне неприятно, когда маркетплейсы неправомерно забирают долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства», - сообщил он.Также, по мнению Грефа, нужно сосредоточиться на том, чтобы поместить маркетплейсы в нормальное конкурентное пространство.- Критика Сбербанком маркетплейсов за создание «нерыночных условий» выглядит парадоксально, поскольку сам Сбербанк является крупнейшим в России системообразующим банком с монопольным положением на рынке и значительной долей государственной собственности. Странно слышать об этом. Быть может, дело в том, что у Сбера не получилось настолько мощно раскрутить свой собственный маркетплейс, как это получилось у конкурентов, у того же Оzon, - задается вопросом улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.Помимо Сбера, также главы ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили в Госдуму письмо с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров. Об этом, со ссылкой на документ, сообщает ТАСС. Такое же письмо главы банков направили премьер-министру Михаилу Мишустину. «Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и на косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — сказано в письме.Между тем Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами о скидках, пишет «Коммерсантъ».Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты. Она также выступила за запрет продажи на маркетплейсах продуктов дочерних банков, поскольку считает, что такие продукты дают нечестные преимущества на банковском рынке.Для контроля соблюдения этих правил Набиуллина предлагает привлечь Федеральную антимонопольную службу.Судя по всему, банки с завистью наблюдают, как покупатели проводят оплату товара на маркетплейсах через их банки, получая рост оборотов.При этом банки срочно заказали на одном из ресурсов так называемое «социологическое» исследование онлайн. В нем сообщалось, что, дескать, население якобы «устало» от скидок на маркетплейсах, испытывает скепсис от уведомлений о распродажах. При этом почти половина российских покупателей признается в спонтанных тратах, а треть пользователей не может устоять перед сниженной ценой.- Не надо считать покупателей за дураков, все перед покупкой сравнивают аналогичные предложения на других площадках и выбирают там, где те же товары стоят дешевле. Причем скидки, которые дают маркетплейсы при расчетах через их банки, а это около 5 - 6% в среднем, сопоставимы с кешбэками, которые сами же жалующиеся на них банки дают покупателям. Причем лишь по отдельным, выбранным категориям, как правило, по трем-четырем. Таким образом, скидки это просто бизнес, конкуренция, которая необходима для покупателей. Прежде всего как элемент сдерживания цен, - убежден Анатолий Думнов.При этом, похоже, основной удар может быть направлен на поставщиков маркетплейсов. Которые и так на форумах жалуются на высокие комиссии, непрозрачные правила, потерю товаров и некорректные сроки доставки. Также осложняют работу штрафы по ошибке, проблемы с рекламой. В результате некоторые продавцы уходят с площадок, чтобы сохранить контроль над брендом и клиентами, но пока полноценной альтернативы маркетплейсам нет.- Рентабельность многих ПВЗ в Улан-Удэ сегодня либо нулевая, либо они вообще работают в убыток, особенно расположенные в неходовых местах, - рассказал владелец одного из улан-удэнских пунктов выдачи заказов. Мы открылись в 2022 году, тогда отмечался хороший поток, поскольку нас было мало, сейчас только «озонов» по городу свыше 240 штук, и их число продолжает расти. Количество клиентов увеличилось, но они «размазаны» тонким слоем по всему городу. Выручка с каждым годом падает, штрафы со стороны маркетплейса, растущая аренда и зарплата персонала съедают значительную часть заработка.В 2025 ситуация в Улан-Удэ с бизнесом осложнилась еще больше. После принятия антиалкогольных мер закрылось много магазинов в многоквартирных домах, и вместо них владельцы открыли ПВЗ. Однако в следующем году они столкнутся с необходимостью перехода на НДС, и рентабельность снизится.Так что бизнес и так не жирует, находясь в непростом положении, и накат со стороны госбанков в торговле воспринимает крайне болезненно.Товары на маркетплейсах подорожают в среднем на 35% в случае отмены скидок в онлайн-рознице при оплате определенным способом. Такой прогноз дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, пишут «Известия».Сегодня важно, чтобы атака на маркетплейсы со стороны госбанков захлебнулась, а население поддержало их в пока неравной борьбе.