Предприниматели на митинге в Иркутске попросили не повышать им налоги

Воспользоваться правом вето или другими законными механизмами для пересмотра закона, повышающего налоги (номер закона и его точная формулировка не назывались), попросили президента Путина участники митинга предпринимателей в Иркутске. Об этом сообщает издание «БГ Иркутск».Финальная часть акции протеста против повышения налогов и в поддержку курса президента прошла под лозунгом «За Родину! За Победу! За развитие! За Путина!».Организаторы митинга позиционировали его как всероссийский, по телемосту к акции были подключены несколько регионов (сколько точно — не называлось), по видеосвязи выступили предприниматели из Новосибирска, Челябинска, Удмуртии и Томска.Всего в акции приняли участие около 150 человек. Представителей СМИ было значительно меньше, чем на предыдущем митинге (пострадавших от мошенников в сфере ИЖС), который прошел в Иркутске на площади «Труда», 28 ноября.Фото: "Номер один"