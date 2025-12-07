Общество 07.12.2025 в 14:22

Предприниматели на митинге в Иркутске попросили не повышать им налоги

Переход малого бизнеса на уплату НДС в 2026 году может разорить бизнес 

Текст: Иван Иванов
Воспользоваться правом вето или другими законными механизмами для пересмотра закона, повышающего налоги (номер закона и его точная формулировка не назывались), попросили президента Путина участники митинга предпринимателей в Иркутске. Об этом сообщает издание «БГ Иркутск».

Финальная часть акции протеста против повышения налогов и в поддержку курса президента прошла под лозунгом «За Родину! За Победу! За развитие! За Путина!». 

Организаторы митинга позиционировали его как всероссийский, по телемосту к акции были подключены несколько регионов (сколько точно — не называлось), по видеосвязи выступили предприниматели из Новосибирска, Челябинска, Удмуртии и Томска. 

Всего в акции приняли участие около 150 человек. Представителей СМИ было значительно меньше, чем на предыдущем митинге (пострадавших от мошенников в сфере ИЖС), который прошел в Иркутске на площади «Труда», 28 ноября.

Фото: "Номер один"

