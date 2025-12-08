Жителям Бурятии доначислили 25 миллионов утильсбора за ввезенные автомобили

В Бурятии транспортная прокуратура выявила нарушения, касающиеся уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей.«Установлено, что граждане ввезли на территорию России 46 легковых автомобилей для личного пользования по льготной ставке. Однако, ввезенные транспортные средства в течение года были проданы другим лицам, что свидетельствует о коммерческой цели ввоза, и, соответственно, о незаконности применения льготных ставок», - рассказали в надзорном ведомстве.По требованию прокуратуры Бурятская таможня организовала дополнительные проверки. По их результатам гражданам доначислили более 25 млн рублей утилизационного сбора. Свыше 1,7 млн рублей из этой суммы уже уплачено в добровольном порядке.«Погашение оставшейся задолженности находится на контроле», - заверили в транспортной прокуратуре.