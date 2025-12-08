Общество 08.12.2025 в 12:58

Жителям Бурятии доначислили 25 миллионов утильсбора за ввезенные автомобили

Граждане везли машины как для себя, но продали их другим людям
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии доначислили 25 миллионов утильсбора за ввезенные автомобили
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии транспортная прокуратура выявила нарушения, касающиеся уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей.

«Установлено, что граждане ввезли на территорию России 46 легковых автомобилей для личного пользования по льготной ставке. Однако, ввезенные транспортные средства в течение года были проданы другим лицам, что свидетельствует о коммерческой цели ввоза, и, соответственно, о незаконности применения льготных ставок», - рассказали в надзорном ведомстве.

По требованию прокуратуры Бурятская таможня организовала дополнительные проверки. По их результатам гражданам доначислили более 25 млн рублей утилизационного сбора. Свыше 1,7 млн рублей из этой суммы уже уплачено в добровольном порядке.

«Погашение оставшейся задолженности находится на контроле», - заверили в транспортной прокуратуре.
Теги
утильсбор прокуратура

Все новости

В райцентре Бурятии дознаватель МЧС спас мужчину с ожогами
08.12.2025 в 13:48
Турнир в Бурятии порадовал любителей борьбы
08.12.2025 в 13:30
В районе Бурятии «переезжает» поликлиника
08.12.2025 в 13:14
Жителям Бурятии доначислили 25 миллионов утильсбора за ввезенные автомобили
08.12.2025 в 12:58
Водителей Бурятии предупредили о новых камерах видеофиксации
08.12.2025 в 12:57
В Иркутске упали цены на бензин
08.12.2025 в 12:37
С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку
08.12.2025 в 12:20
Жители Бурятии обчистили прикассовую зону АЗС
08.12.2025 в 12:20
Улан-удэнцев зазывают на фотосессию в зимнем лесу
08.12.2025 в 11:58
Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать
08.12.2025 в 11:57
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В районе Бурятии «переезжает» поликлиника
Жителей Муйского района будут принимать в новом здании
08.12.2025 в 13:14
Водителей Бурятии предупредили о новых камерах видеофиксации
Четыре из них находятся теперь по новым адресам
08.12.2025 в 12:57
В Иркутске упали цены на бензин
Ангарская нефтехимическая компания резко нарастила выпуск топлива
08.12.2025 в 12:37
С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку
Ребенок вылетел под колеса авто, катаясь рядом с дорогой на тюбинге
08.12.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru