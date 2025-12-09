В Якутии начались массовые увольнения учителей из-за нехватки денег

В Якутии в районы поступила сверху установка оптимизировать учителей, которым нечем платить зарплату. В крупном, промышленном Хангаласском улусе (районе) Якутии планируется сокращение 99,66 штатных единиц, хотя изначально Министерство образования Якутии рекомендовало сократить 468 ставок, что вызвало общественное возмущение. В основном под сокращение попадают педагоги школ и детских садов, учитывая большой бюджет на образование — 65% расходов района. Об этом сообщает портал SakhaDay.Глава улуса Сергей Гребнев объяснил, что после обсуждений было решено сократить меньшую цифру — 99,66 ставок, чтобы сохранить большинство педагогов. Особенно протестуют школы с политехническим и аграрным уклоном, а также интернаты, надеясь на поддержку республиканских депутатов.В целом, за первое полугодие 2025 года бюджет Якутии показывал дефицит в 24,4 млрд рублей. К концу года дефицит стал нарастать по причине нарастания кризиса в алмазодобывающий и нефтяной сфере региона из-за падения цен, санкций, растущих налогов. Именно эти отрасли являлись «дойными коровами» региона. Пока держатся золотодобытчики (за счет роста цен на золото) и угольщики (продающие уголь в Китай).На этом фоне сокращения усилились. Некоторые службы и учреждения, например управление по делам молодежи в Нюрбинском улусе, вообще были ликвидированы. Работники сталкиваются с отказами в выплатах и нарушениями прав из-за новых правил занятости, введённых приказом №ОД-222. Несмотря на положения закона, говорящие об обратной силе нормативных актов, многие сокращённые сотрудники продолжают получать отказ в льготах, ссылаясь на новые нормативы, что вызывает возмущение и общее недовольство.Работники объединяются, обратились в прокуратуру, суд и готовят обращения президенту РФ для защиты своих прав.Фото: Номер один