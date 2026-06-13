В Бурятии за минувшие сутки зафиксировано три ДТП

В Бурятии за последние сутки произошло сразу несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и еще несколько (включая детей) получили травмы.

Одно из смертельных ДТП произошло в Селенгинском районе. Ночью в 5 километрах от села Селендума 41-летняя водитель автомобиля «Хонда Фрид Спайк» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой Литайс», за рулем которой находился 48-летний мужчина. В результате аварии 45-летняя пассажирка «Хонды» скончалась на месте. Еще четыре женщины с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Еще одно ДТП зафиксировано в Мухоршибирском районе, вблизи села Бар. 39-летняя водитель автомобиля «КИА Мохаве» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «КАМАЗ». В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров иномарки – 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. После осмотра медиков их отпустили домой, оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Третье происшествие произошло в Кабанском районе. Утром в лесном массиве в 35 километрах от города Бабушкин 44-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось. Мужчина погиб от полученных травм.

По всем фактам сотрудники полиции проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не пренебрегать мерами безопасности при управлении любым видом транспорта.