Баяр Барадиев снимет клип о Бурятии

Известный бурятский режиссер, сценарист и продюсер Баяр Барадиев приступает к съемкам нового клипа, посвященного Бурятии. Работа над проектом стартует в середине июня.

Как сообщил в социальных сетях сам Барадиев, съемочный процесс начнется с балетной сцены. В настоящее время уже готов сценарий и идет подготовительный этап.

Для участия в проекте команда режиссера ищет героев из республики. В клипе планируют задействовать молодых людей, увлекающихся экстремальными видами спорта, а также девушек бурятской внешности модельного типажа.

Отдельно отмечается, что в проекте может принять участие девушка, умеющая держаться в седле и владеть навыками стрельбы из лука.

Организаторы также приглашают ярких и необычных участников, которые выделяются внешностью, образом жизни или своими увлечениями.