Культура 13.06.2026 в 11:45

Баяр Барадиев снимет клип о Бурятии

Режиссёр запускает съёмки нового проекта и набирает участников по всей республике
A- A+
Текст: Макар Захаров
Баяр Барадиев снимет клип о Бурятии
«Номер один»

Известный бурятский режиссер, сценарист и продюсер Баяр Барадиев приступает к съемкам нового клипа, посвященного Бурятии. Работа над проектом стартует в середине июня.

Как сообщил в социальных сетях сам Барадиев, съемочный процесс начнется с балетной сцены. В настоящее время уже готов сценарий и идет подготовительный этап.

Для участия в проекте команда режиссера ищет героев из республики. В клипе планируют задействовать молодых людей, увлекающихся экстремальными видами спорта, а также девушек бурятской внешности модельного типажа.

Отдельно отмечается, что в проекте может принять участие девушка, умеющая держаться в седле и владеть навыками стрельбы из лука.

Организаторы также приглашают ярких и необычных участников, которые выделяются внешностью, образом жизни или своими увлечениями.

Теги
съемки республика творчество

Все новости

В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибла женщина
13.06.2026 в 12:18
В Онохое сбили мальчика на велосипеде
13.06.2026 в 12:14
В Улан-Удэ выбрали «Мисс-2026»
13.06.2026 в 12:06
В Бурятии за минувшие сутки зафиксировано три ДТП
13.06.2026 в 11:59
Школьник из Бурятии заработал до 10 баллов к ЕГЭ
13.06.2026 в 11:50
Баяр Барадиев снимет клип о Бурятии
13.06.2026 в 11:45
100-метровый триколор, донорские акции и встречи с ветеранами
13.06.2026 в 11:35
Поздравление мэра Улан-Удэ с Днем города
13.06.2026 в 09:00
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с юбилеем города
13.06.2026 в 08:00
В Улан-Удэ Общероссийский день библиотек отметили путешествием по следам тех, кто искал вдохновение
13.06.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В Улан-Удэ Общероссийский день библиотек отметили путешествием по следам тех, кто искал вдохновение
По городу проехал автоэкспресс «Поэты пишут ночью»
13.06.2026 в 08:00
Русский балет покорил Гуанчжоу
Учащиеся Бурятского хореографического колледжа с триумфом выступили в столице провинции Гуандун
12.06.2026 в 18:56
В Улан-Удэ проходит верхнеудинская ярмарка
В этом году добавился гастрономический фестиваль
12.06.2026 в 16:19
Учащаяся Бурятского хореографического колледжа прошла отборочный тур ТВ-конкурса «Большие и маленькие»
Успехов добилась Алина Доржуу
11.06.2026 в 12:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru