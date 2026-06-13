Школьник из Бурятии заработал до 10 баллов к ЕГЭ

Школьник из Бурятии Дамдин Эрдынеев стал обладателем золотого значка ТехноГТО по итогам сдачи нормативов технологической грамотности. Достижение может дать ему до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы.

Очная сессия ТехноГТО проходила с марта по май и охватила 43 региона страны. Участники выполняли задания по 13 направлениям технологической грамотности – от кибербезопасности и беспилотных систем до электроники, цифровых технологий и работы с медиаконтентом.

По итогам весеннего этапа золотые значки получили 299 участников из 39 регионов. Вручение наград запланировано на осеннюю сессию проекта, которая состоится в сентябре.

Дамдин Эрдынеев успешно справился с нормативами по направлениям «Кибербезопасность» и «Технологии игр». В Бурятии испытания проходили на площадке детского технопарка «Кванториум».

Как отмечают организаторы, обладатели золотого значка уже этим летом могут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в российские вузы. В отдельных случаях бонус может стать решающим при зачислении.

ТехноГТО – комплекс нормативов, направленный на оценку уровня технологической грамотности и практических навыков работы с современными цифровыми инструментами. Проект входит в Национальную технологическую олимпиаду и реализуется при участии президентской платформы «Россия – страна возможностей», Кружкового движения НТИ, Движения Первых и НИУ ВШЭ.