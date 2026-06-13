Общество 13.06.2026 в 11:35

100-метровый триколор, донорские акции и встречи с ветеранами

Сотрудники Следственного комитета по всей стране присоединились к празднованию Дня России
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Текст: Макар Захаров
100-метровый триколор, донорские акции и встречи с ветеранами
Следственный комитет Российской Федерации

В День России сотрудники Следственного комитета приняли участие в десятках патриотических и общественных мероприятий по всей стране. Офицеры ведомства вместе с кадетами, волонтерами, ветеранами и школьниками организовали акции, посвященные государственному празднику.

Одним из самых заметных событий стало развертывание огромного российского триколора. В Нижнем Новгороде к акции присоединились представители Следственного комитета, волонтеры Победы, ветераны специальной военной операции, студенты и спортсмены. Аналогичное мероприятие прошло и в Воронеже, где участники слета поисковых отрядов СК развернули 100-метровый флаг на Адмиралтейской площади.

На Камчатке сотрудники регионального следственного управления и кадеты профильного класса провели торжественную акцию у стелы «Здесь начинается Россия». Монумент считается одним из символов полуострова, который первым в стране встречает новый день.

В ряде регионов праздничные мероприятия совместили с важными событиями в жизни ведомства. Так, в Удмуртии и Алтайском крае молодые следователи приняли присягу у мемориалов боевой и трудовой славы. В Ростовской области сотрудники СК поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделили работе с детьми и молодежью. Тематические занятия, викторины и встречи прошли в школах, детских домах и летних лагерях Новосибирской и Липецкой областей, Карачаево-Черкесии, Мордовии и Марий Эл. В Брянске для воспитанников социального приюта организовали викторину «Россия – Родина моя» с участием ветеранов следственных органов.

В Выборге для юных посетителей исторического парка Монрепо состоялся мастер-класс, посвященный российской символике и традициям. Творческие занятия для детей также провели сотрудники Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю.

Не остались в стороне и благотворительные инициативы. В Смоленской области сотрудники следственного управления приняли участие в донорской акции. В Красноярском крае офицеры СК совместно с криминалистами и воспитанниками Центра семьи организовали мероприятие в поддержку участников специальной военной операции. Участники плели маскировочные костюмы, собирали сухие пайки и готовили письма поддержки для военнослужащих.

Кроме того, во многих регионах страны сотрудники Следственного комитета приняли участие в церемониях возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны и другим мемориальным объектам.

Праздничные акции и мероприятия, прошедшие в День России, объединили представителей разных поколений и стали еще одним напоминанием о важности сохранения исторической памяти, гражданских традиций и уважения к истории страны.

Теги
день россии следственный комитет

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