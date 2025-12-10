Общество 10.12.2025 в 11:05

В Бурятии поспорили из-за названия горы

Одну из вершин хребта Хамар-Дабан предложили назвать в честь университета
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии поспорили из-за названия горы
Фото: архив «Номер один»
В Хурале Бурятии состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для анализа поступившего предложения по присвоению безымянной горной вершине в хребте Хамар-Дабан наименования «Пик Санкт-Петербургского университета». Провел совещание председатель Комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской. 

Как сообщили в пресс-службе Хурала, в августе 2025 года в адрес республиканского парламента поступило официальное письмо от Санкт-Петербургского университета. В нем говорится, что в феврале 2024 года университет отметил свое 300-летие. Согласно плану юбилейных мероприятий предусмотрено, что эту дату увековечат в названии одной из горных вершин России.

«По итогам продолжительного обсуждения и анализа картографического материала в качестве такой вершины предлагается безымянный пик в хребте Хамар-Дабан ( Кабанский район, координаты: 51.32833 с.ш., 104.74202 в.д.), имеющий высоту 1724 метра - год основания Санкт-Петербургского университета», - поясняют авторы письма, обратившись к законодателям Бурятии поддержать инициативу студентов и выпускников СПбГУ.

К тому же в августе 2023 года состоялась экспедиция учащихся и сотрудников СПбГУ с восхождением на эту вершину и закладкой там памятной записки. К письму авторы приложили необходимый картографический материал и фотоснимки.

Ведущий совещание Петр Мордовской отметил, что в республике есть большое количество безымянных вершин и вынес вопрос на обсуждение.

Члены рабочей группы, в которую вошли представители Хурала, министерств и ведомств республики, обсудили инициативу университета и высказали свою позицию. 

Так, представитель министерства образования Бурятии предложил узнать точку зрения научного сообщества республики. Юристы высказались за детальное изучение расходов при наименовании предложенного географического объекта. Но главное, как отметил Петр Мордовской, перед разработкой законодательного акта следует прислушаться к мнению общественности. 

Проголосовать по этой теме можно на официальном сайте Народного Хурала или в социальной сети «ВКонтакте».
