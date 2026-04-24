В Бурятии омбудсмен помогает сиротам и участникам СВО

Уполномоченная по правам человека Юлия Жамбалова представила Народному Хуралу Бурятии ежегодный доклад. В 2025 году к ней поступило 5185 обращений. Это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее. Основная масса жалоб - 4411, или 85% - от участников специальной военной операции и их родственников.Впрочем, отчет омбудсмена содержит не только цифры, но и живые истории людей, попавших в непростые ситуации. Например, к омбудсмену обратился мужчина из Бичурского района. Его брат, 1997 года рождения, сирота, годами не мог получить жильё. Другой брат, 1993 года рождения, квартиру от государства получил - в Северобайкальске, но в 2025 году скоропостижно скончался. Освободившееся жильё по закону должны были передать первому брату, который всё ещё стоял в очереди. Но бюрократическая машина буксовала. После вмешательства Юлии Жамбаловой и прокуратуры квартиру всё-таки закрепили за нуждающимся. В конце декабря 2025 года он въехал в собственное жильё.Другая история - про мать, которая одна воспитывала семерых детей. В апреле 2025 года ей отказали в едином пособии на старших троих. Причина формальная: в базе Социального фонда ошибочно числилось, что женщина лишена родительских прав. Хотя реально она восстановила их ещё в 2017 году по решению суда. Сотрудники фонда разводили руками: мол, программа не позволяет подтвердить решение суда. Жамбалова добилась пересмотра. Женщине одобрили пособие на всех семерых детей.Отдельный блок доклада - помощь участникам СВО. Одна из них произошла в селе Эрхирик Заиграевского района. Люди купили новые дома, но во время дождей вода затекала сквозь крыши и стены, портила натяжные потолки и мебель. Застройщик долго отмалчивался. Омбудсмен собрала всех за одним столом - собственников, продавца и чиновников администрации. В итоге строитель согласился устранить дефекты за свой счёт.Были и драматические случаи. В июне 2025 года в Улан-Удэ сгорел дом на улице Шаляпина. Здание признали аварийным ещё в 2017 году, суды обязали расселить жильцов до конца 2024 года. Но чиновники тянули. После обращения к омбудсмену прокуратура внесла представление мэрии. Людей наконец начали переселять в маневренный фонд.Еще один пример - семья участника СВО из Иволгинского района. Она купила дом, но подключиться к электричеству не могла - прежний собственник заключил договор на своё имя, а энергетики отказывались переоформлять. После вмешательства омбудсмена энергетики поставили прибор учёта, составили акт о подключении - и свет в доме появился.Омбудсмен также рассказала, что за год провела 16 проверок изоляторов временного содержания. В камерах находили и технические нарушения, и проблемы с медициной. Например, в одном ИВС женщина с ожогами на руках попала в журнал медосмотров без единой записи о травме. В другой раз выяснилось, что осуждённый в колонии работал в столовой без выходных с шести утра до девяти вечера - пришлось разбираться прокуратуре.Не обошли стороной и детей. По инициативе Жамбаловой проверили 19 социальных учреждений для несовершеннолетних. Нашли и гнилые заборы, и сломанные кровати, и камеры видеонаблюдения, которые не работают. В некоторых местах туалеты оказались без дверей - о приватности речи не шло. Все нарушения зафиксировали и начали устранять.