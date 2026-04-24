Экономика и бизнес 24.04.2026 в 14:15

Россия не будет повышать Монголии цены на бензин

Экспортные цены для соседней страны будут стабильными, несмотря на растущую стоимость нефти на мировом рынке
Текст: Иван Иванов
Министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням проинформировал премьер-министра Ням-Осорын Учрала о положительных результатах своей рабочей поездки в Россию и Казахстан. В ходе визита министр Дамдинням провел переговоры с представителями РФ относительно поставок бензина и дизельного топлива. Как сообщает информационный портал «Монцамэ», Россия не будет повышать Монголии цену на бензин. Он также достиг договоренностей с Республикой Казахстан о заключении меморандума о сотрудничестве в нефтяной отрасли.

На встречах с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым, директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным и директором компании «Газпромнефть» Александром Дюковым были обсуждены пути решения текущих вопросов, и российская сторона выразила готовность поставлять бензин и дизельное топливо по внутренним рыночным ценам.

Министр Дамдинням подтвердил, что в мае цены на топливо в Монголии не повысятся. По состоянию на апрель 2026 года, стоимость 1 литра бензина в Улан-Баторе варьируется от 3500 до 4100 тугриков (MNT), что составляет примерно 73–85 рублей в пересчете на российскую валюту. Бензин марки АИ-95 стоит около 4100 тугриков, а дизельное топливо — 3490–3990 тугриков. В стране широко представлены марки АИ-92 и АИ-95, а популярными сетями АЗС являются Petrovis, MT и Sod Mongol.

Кроме того, Казахстан заявил о готовности ежегодно поставлять в Монголию один миллион тонн сырой нефти, по данному вопросу был подписан соответствующий меморандум.

