Улан-удэнцев снова бесплатно научат ездить на электросамокатах

Жителей Улан-Удэ снова бесплатно научат ездить на электросамокатах. Компания ВУШ приглашает всех желающих старше 16 лет.

Мероприятие пройдет на площади Советов 28 апреля с 17:00 до 18:00 Обучение занимает 15 минут, но ездить по площадке можно сколько угодно. Специалисты объяснят теорию, помогут с практикой, протестируют знания и подарят промокоды за сдачу «экзамена».

«На месте проводят живой инструктаж и организуют площадку для сдачи экзамена. А всех новичков сопровождают с первой минуты за рулем до момента, когда они уверенно едут по площадке», - сообщили в комитете по транспорту администрации города.

«Школа вождения» существует с 2021 года, и ее прошли уже больше 2 млн человек онлайн и офлайн.

Возрастное ограничение 16+

Ранее «Номер один» сообщал, что в столице Бурятии резко упало количество электросамокатов в аренду. Сезон продлится с 1 апреля по 31 октября.