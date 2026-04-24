Детский омбудсмен Бурятии помогла вернуть детей из приюта к матери

В Народном Хурале Бурятии заслушали ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка Вероники Штыкиной. В 2025 году к ней поступило 904 обращения - чуть больше, чем годом ранее.Одна из самых драматичных ситуаций за прошлый год касается семьи из Баунтовского района. Мать троих детей осталась одна после гибели супруга на СВО, не справилась с горем и стала злоупотреблять алкоголем. Детей забрали и увезли за 600 километров от дома, в социальное учреждение. Женщина оказалась на грани лишения родительских прав. Омбудсмен подключилась лично. Органы опеки взяли семью на сопровождение, помогли с трудоустройством, фонд «Защитники Отечества» организовал психологическую поддержку. Мать прошла курс лечения. Детский омбудсмен дала в суде заключение, что возврат детей матери отвечает их интересам. Суд отказал в иске об ограничении родительских прав. Дети вернулись домой.Другая история - про бабушку, которая фактически заменила мать двум внучкам и внуку. Родная мать была лишена прав, опекуном стала бабушка. Но в октябре 2024 года соседи пожаловались на неблагополучие, и органы опеки отстранили пожилую женщину, разделив детей по разным учреждениям. Бабушка продолжала регулярно навещать внуков, приносить подарки, устранила все замечания и подала в суд. Омбудсмен изучила характеристики семьи, заключение психолога о привязанности детей к бабушке и направила все материалы в Верховный суд. Суд принял решение с учетом ее позиции. Детей вернули в семью.Третья история - о матери из Баргузинского района. Женщину ограничили в родительских правах из-за пристрастия к алкоголю. После лечения и помощи специалистов сельчанка подала в суд и добилась отмены ограничения. Подростка вернули матери. Но после этого орган опеки подал новый иск - о лишении прав. Омбудсмен потребовала разобраться, иск отозвали, специалисту объявили замечание.За год детскому омбудсмену удалось добиться серьезных результатов в профилактике социального сиротства. Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни, снизилось с 201 до 52 - в четыре раза. Число лишений и ограничений родительских прав сократилось почти вдвое. Количество детей, живущих в детских домах, уменьшилось с 288 до 232.При этом тревожная статистика тоже есть. Рождаемость упала на 5 процентов. Младенческая смертность выросла на 27 процентов. Число отказов от новорожденных увеличилось с 2 до 11 - в 5,5 раза. Подростковая преступность подскочила на 26 процентов.