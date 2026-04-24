Общество 24.04.2026 в 15:09

В Улан-Удэ осудили любителей виски

Мужчины украли две бутылки дорогого алкоголя

Текст: Анастасия Величко
Обычно, когда компания собирается «сообразить на троих», покупается водка либо какой-то другой, доступный по цене алкоголь. Однако трое жителей Улан-Удэ решили гульнуть на широкую ногу. Но поскольку денег на гулянку не было, алкоголь они не купили, а украли. За что и попали под суд.

Дело было в феврале 2026 года. Трое приятелей собрались около продуктового магазина. Всем им хотелось выпить. Но денег не было. Тогда один из них предложил знакомым украсть алкоголь. Те согласились.

Мужчины зашли в магазин. Один из них взял со стеллажа бутылку виски «Джек Дениэлс» объемом 0,75 литра и переставил на другой стеллаж. Второй из троицы взял эту бутылку со стеллажа, открыл рюкзак своего собутыльника и положил туда виски. В этот же рюкзак отправилась бутылка аперитива объемом 0,3 литра.

Через несколько минут мужчины, прогулявшись по магазину, повторили трюк с кражей и прихватили еще одну бутылку того же виски. Таким образом они обчистили магазин на 4 899 рублей.

Выпивохи надеялись, что кража сойдет им с рук, но не тут-то было. Мужчин нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Советский районный суд признал их виновными по статье «Кража» и назначил им наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

 
Фото: нейросеть

кража магазин алкоголь суд

