В Улан-Удэ появятся новые зеленые зоны

В Улан-Удэ начали устанавливать декоративные кадки с растениями в местах, где невозможно высадить деревья и кустарники. Теперь такие городские пространства, как площади, тротуары и участки с плотной застройкой, будут украшены живой зеленью.

- В кадках появятся яркие цветы и декоративные растения, которые не только преобразят облик улиц, но и сделают городскую среду более уютной и комфортной для прогулок и отдыха горожан. Учитывая, что в этом году город отметит свое 360-летие, хочется, чтобы улицы выглядели ярко, ухоженно и радовали глаз жителей и гостей столицы, - отметили в мэрии города.

Фото: мэрия города