Жителя Улан-Удэ забили до смерти во дворе дома

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений в мае прошлого года.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 10 мая 2025 года во дворе многоквартирного дома на Кирзаводе. Компания молодых людей распивала спиртные напитки и слушала музыку, а подошедший к ним мужчина, вероятнее всего сделал замечание, которое компании явно не понравилось.

В итоге один из компании напал на него и нанёс несколько ударов кулаками и пивной стеклянной бутылкой по голове, а затем позвал на помощь и своих приятелей. Вместе они продолжили избивать потерпевшего, отчего он скончался на месте происшествия.

Все трое подозреваемых были задержаны и на протяжении предварительного следствия находились под стражей, однако в убийстве вину не признали. Тем не менее следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу для передачи дела в суд, который состоится в ближайшее время.

