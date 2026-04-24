Происшествия 24.04.2026 в 14:48

Жителя Улан-Удэ забили до смерти во дворе дома

Он сделал замечание пьяной компании
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений в мае прошлого года.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 10 мая 2025 года во дворе многоквартирного дома на Кирзаводе. Компания молодых людей распивала спиртные напитки и слушала музыку, а подошедший к ним мужчина, вероятнее всего сделал замечание, которое компании явно не понравилось.

В итоге один из компании напал на него и нанёс несколько ударов кулаками и пивной стеклянной бутылкой по голове, а затем позвал на помощь и своих приятелей. Вместе они продолжили избивать потерпевшего, отчего он скончался на месте происшествия.

Все трое подозреваемых были задержаны и на протяжении предварительного следствия находились под стражей, однако в убийстве вину не признали. Тем не менее следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу для передачи дела в суд, который состоится в ближайшее время.

Фото: нейросеть

убийство

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
