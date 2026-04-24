Общество 24.04.2026 в 14:40

На севере Бурятии оштрафовали владельцев двух кафе

В заведениях использовали подозрительную продукцию
Текст: Карина Перова
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В апреле в поселке Таксимо Муйского района Бурятии выявили нарушения ветеринарного законодательства (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ) в заведениях общественного питания. Сотрудники Россельхознадзора нанесли инспекционные визиты в кафе по требованию органов прокуратуры.

Выяснилось, что ИП Маслов М.В. и ИП Николаева Н.С. использовали продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Владельцам точек выдали предписания и выписали штрафы. После этого бизнесмены избавились от небезопасной продукции (изъяли из оборота).

«Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию может привести к серьезным последствиям, потому что такие документы подтверждают безопасность, происхождение и эпизоотическое благополучие товара. С точки зрения безопасности потребителей такая продукция рассматривается как потенциальный источник пищевых отравлений или более серьезных заболеваний», - прокомментировала госинспектор отдела федерального государственного ветеринарного надзора по РБ Жаргалма Бадмаева.

 

