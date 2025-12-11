Депутаты Хурала Бурятии поддержали повышение штрафов за выпас скота на дорогах

Народный Хурал Бурятии на заседании 11 декабря поддержал проект федерального закона о повышении штрафов для владельцев скота, которые отправляют животных на выгул без пастуха или гонят стада через дороги в неположенных местах. Документ направлен на снижение числа ДТП с участием сельскохозяйственных животных.«Поскольку в настоящее время в Республике Бурятия проблема выпаса скота вне установленных мест, в том числе повлекшая за собой дорожно-транспортные происшествия, также является актуальной, предлагается поддержать проект федерального закона», — говорится в пояснительной записке, подготовленной для депутатов.Согласно инициативе, штрафы для граждан вырастут до 1 - 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 2,5 - 5 тысяч рублей. Максимальная ответственность, до 20 тысяч рублей, предусмотрена для юридических лиц за выпас животных без пастуха на неогороженных пастбищах. Также штрафом до 2,5 тысяч рублей будет наказываться прогон скота через автомобильные дороги вне специально согласованных с дорожными службами мест.Вопрос безопасности на дорогах из-за безнадзорного скота остается острым для Бурятии. Случаи выхода животных на трассы регулярно приводят к авариям, материальному ущербу и угрозе жизни водителей. Поддержка федеральной инициативы парламентом республики станет первым шагом к изменению законодательства.