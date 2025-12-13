«Эффект Долиной» докатился до Улан-Удэ

История обманутой артистки вышла далеко за пределы ее личной драмы. Вернувшая проданную квартиру через суд певица невольно запустила эффект домино. По стране прокатилась волна исков от продавцов жилья, а рынок вторичной недвижимости оказался на грани паралича из-за паники добросовестных покупателей. О том, как всего один громкий случай поставил под угрозу базовое доверие к любой сделке, в материале «Номер один».В апреле прошлого года очередной жертвой мошенников стала народная артистка Лариса Долина. Злоумышленники позвонили легенде отечественной сцены от лица ректора образовательного учреждения, в котором та работала последние девять лет. Как позже выяснилось, голос знакомого ей человека был сгенерирован при помощи нейросети. Долину оперативно соединили с ненастоящим начальником службы безопасности института, который рассказал, что у звезды «серьезные материальные проблемы». Мол, на ее счета покушаются, от ее имени оформляют кредиты.Далее Ларису Александровну принялся обрабатывать «офицер ФСБ». Мошенники прислали ей фотографии поддельных документов на получение кредита в размере 100 млн рублей. Долина естественно начала нервничать, и тогда ей перезвонил лжесотрудник Росфинмониторинга. Мужчина очень убедительно рассказал, как ей следует поступить и что делать.Следуя четким указаниям аферистов, звезда поехала в банк, где в срочном порядке перевела все свои деньги на ряд «безопасных счетов», чтобы ее накопленное богатство не украли мошенники.Настоящая служба безопасности банка пыталась остановить артистку, но безуспешно. «Сотрудник Росфинмониторинга» предварительно убедил звезду в том, что банк буквально кишит злоумышленниками и те обязательно будут ее отговаривать от столь весомого перевода средств.Вымышленные мошенниками аферисты покушались не только на деньги кумира публики, но и на ее пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Поэтому дорогостоящую недвижимость аферисты посоветовали спешно продать, причем выставить стоимость ниже рыночной.Ларису Долину оперативно связали с риелторской компанией, она встретилась с несколькими покупателями, но все они отказались от сделки. В какой-то момент согласилась только многодетная мать - Полина Лурье.112 млн рублей (вместо 200 млн, по рыночным меркам), заработанные от продажи недвижимости, певица передала аферистам. Те заверили артистку, что как только они оформят нужные документы и завершат фиктивную сделку, обязательно вернут ей все деньги. По сценарию, квартира должна была вернуться Долиной, а финансы - Лурье. Но этого, разумеется, не случилось. Осознание обмана пришло к звезде эстрады вовсе не сразу, а лишь спустя пару месяцев, после чего она обратилась в полицию и суд.Решением Хамовнического районного суда договор купли-продажи квартиры был признан недействительным, а сама певица восстановлена в правах собственности. Встречный иск Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки суд отклонил.Позицию первой инстанции поддержали и вышестоящие. Апелляционным определением Мосгорсуда и определением Второго кассационного суда общей юрисдикции первоначальное решение оставлено в силе, а жалобы Полины Лурье без удовлетворения. Ей указали, что требования о возмещении ущерба следует предъявлять непосредственно к мошенникам, похитившим деньги от продажи квартиры. Отметим, что Лурье никаких контактов с этими мошенниками не имела. Добросовестная покупательница после этого направила жалобу в Верховный суд России. Тот, к слову, уже запросил материал дела для изучения, заседание состоится 16 декабря 2025 года.«…Для меня самое важное - сохранить честь, достоинство и все-таки восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение - вернуть ей деньги за квартиру… Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег. Но я сделаю все возможное, деньги верну в полном объеме…» - заявила на прошлой неделе певица Лариса Долина.Однако конкретные сроки возврата народная артистка не огласила. Вероятнее всего, погашение предлагается осуществить без учета процентов и инфляции. У пострадавшей же стороны уже имеется обременительная ипотека, и размер будущей переплаты по ней более чем пугает.Столь резонансная история спровоцировала волну исков по всей стране. Пенсионеры принялись массово обращаться в суды с требованиями признать сделки с их участием недействительными. Якобы они тоже, как и певица, находились под пагубным влиянием мошенников.На фоне происходящего рынок вторичной недвижимости рискует оказаться парализованным. Люди боятся покупать жилье даже у благонадежных, на первый взгляд, продавцов. Яркий пример - назревающая конфликтная ситуация в Улан-Удэ.В 2023 году улан-удэнка Оксана Никифорова (имя и фамилия изменены) приобрела квартиру у некой Светланы Матвейковой (имя и фамилия изменены). Сделка прошла через одно из самых популярных агентств недвижимости и благополучно завершилась 1 февраля.«Светлана Матвейкова в свое время приобрела эту квартиру у дочери Лидии Харламповой (имя и фамилия изменены). Сделка купли-продажи состоялась по доверенности и тоже прошла успешно. Насколько я знаю, позднее девушка скоропостижно скончалась, а новая на тот момент владелица из-за семейных обстоятельств решила квартиру продать. Так, следующим владельцем недвижимости уже стала я, - рассказывает Оксана Никифорова. - Кому именно были отданы деньги с той, первой продажи, мне неизвестно. Знаю лишь, что дочери Харламповой тогда в живых уже не было».Тишина будничных дней новой хозяйки, добросовестного приобретателя, длилась недолго. 5 октября 2025 года к ней неожиданно пришла бывшая собственница - та самая пенсионерка Лидия Харлампова.«Она заявила, что мне пора выметаться. Мол, денег со сделки она так и не получила, поэтому, по ее мнению, проживаю в квартире незаконно», - вспоминает Никифорова.Пожилая женщина потребовала немедленного выселения, предложив в том числе альтернативные варианты: либо выкупить квартиру повторно, либо платить аренду. Сначала Оксана не воспринимала угрозы всерьез, но затем в памяти всплыла нашумевшая история Ларисы Долиной.«Меня сразу же охватила паника», - признается улан-удэнка.Последние несколько месяцев жизнь в купленной недвижимости превратилась в кошмар. Бывшая хозяйка то и дело приходит, звонит. Недавно заявила, что к ней вот-вот приедет внук, который будет жить в этой квартире.«Раз пять-семь она мне звонила, три-четыре раза лично приходила. Соседи страдают, вовлекаются в эту историю. Пенсионерка является почти что с рассветом, стучит по двери то ногами, то руками, - делится Оксана Никифорова. - У меня есть все необходимые документы: акт приема-передачи, бумаги по ипотеке, оригинал договора купли-продажи, выписка из ЕГРН».Сейчас ее главный страх - даже не назойливые визиты, а остаться без крыши над головой. Женщина опасается, что если дело дойдет до суда, то судья встанет на сторону пенсионерки, как это происходит по всей стране.Однако претензии пожилой женщины с юридической точки зрения, скажем так, направлены не по тому адресу. Если доверенность была нотариально удостоверена, то ее дочь действовала законно. Вопросы возникают к наследникам скоропостижно скончавшейся девушки, которые наверняка уже получили ее имущество, включая, возможно, незаконно удержанные деньги… Раз уж пенсионерка так рьяно настаивает, что никаких финансовых средств после продажи не получала.Пока же ее действия в отношении новой собственницы больше напоминают шантаж на волне резонансной истории Долиной.«Если проводить аналогию с делом Ларисы Долиной, то в данном случае есть риск, что пенсионерка Лидия Харлампова заявит в суде, что в момент подписания доверенности на отчуждение своей квартиры она находилась в состоянии, когда не отдавала отчет своим действиям. Причина может быть любой - например, прием сильнодействующих лекарств или перенесенный недавно стресс, - говорит руководитель юридической компании «Законные решения» Ольга Иванова. - И нам еще неизвестно, есть ли у нее в анамнезе психические заболевания, состоит ли она на учете в ПНД».По закону нотариус обязан проверять дееспособность сторон сделки, но, как правило, это делается «на глазок» - полагаясь на внешний вид и адекватность человека. Однако здесь можно и ошибиться. Доверенность, выданная с пороком воли, влечет недействительность всех сделок, совершенных по ней.«Закон защищает добросовестных приобретателей. В данном случае это цепочка добросовестных приобретателей: Матвейкова, которая купила квартиру у дочери Харламповой, и Никифорова, которая, в свою очередь, приобрела недвижимость уже у Матвейковой, - объясняет Ольга Иванова. - Цепочка добросовестных покупателей – это последовательность сделок, где каждый последующий приобретатель имущества является добросовестным, то есть не знал и не мог знать о проблемах с правом собственности у предыдущего продавца. Суть в том, что даже если первый продавец был неправомочен, закон защищает последующих добросовестных покупателей, полагающихся на публичные реестры».Поэтому, если суд признает всех участников цепочки добросовестными, имущество, скорее всего, не будет изъято у последнего покупателя. То есть у Оксаны Никифоровой.«Но каждый из приобретателей должен доказать свою добросовестность. К примеру, если цена квартиры была подозрительно низкой, суд может признать приобретателя недобросовестным и обязать возвратить имущество, - отмечает руководитель юридической компании. - В любом случае окончательную оценку ситуации можно дать только после изучения всех документов и обстоятельств совершения всех сделок, включая оформление доверенности».Ольга Иванова рекомендует в случае покупки недвижимости по доверенности проверять также дееспособность собственника отчуждаемого имущества, как минимум попросить доверенное лицо предоставить сведения на доверителя из психоневрологического и наркологического диспансеров.«Если тот окажется «с диагнозом», это уже риск для вашей сделки, - резюмирует Иванова. - Но даже если по справкам окажется, что он не состоит на учете, в последующем сам факт такой проверки поможет вам доказывать свою добросовестность в случае спора».3 000 раз за последний год суды вставали на сторону продавцов, оставляя без жилья и денежных средств тысячи семей, которых не стали признавать добросовестными приобретателями. Восстановление справедливости для одних все чаще оборачивается кризисом доверия для других. Волна аналогичного рода исков стирает грань между защитой обманутых и правовой безопасностью добросовестных. Конечная же цена - подорванная уверенность в том, что даже самая честная сделка действительно может быть надежной.