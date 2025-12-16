Общество 16.12.2025 в 11:29

В Улан-Удэ заработал перекресток на пересечении улиц Советская-Смолина

Движение там закрывали на 10 дней
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ заработал перекресток на пересечении улиц Советская-Смолина

В мэрии города Улан-Удэ сообщили о возобновлении движения на перекрестке улиц Советская-Смолина. Оно было ограничено с 5 по 15 декабря в связи с реконструкцией инженерных сетей.

- В ночь на 16 декабря подрядчик завершил работы по засыпке траншеи и открыл участок для проезда транспорта. Восстановление благоустройства запланировано в 2026 году, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города

ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

