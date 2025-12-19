Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки

Глава Бурятии исполнит мечту очередного юного участника благотворительной акции «Елки желаний». Накануне Алексей Цыденов снял с праздничного дерева шарик-открытку от жительницы села Унэгэтэй Заиграевского района – восьмилетней Дианы.

Девочка не попросила чего-то конкретного – она жаждет сюрприза. Руководитель региона пообещал преподнести ей что-то чудесное.

«Новый год – праздник из детства. Все мы, конечно, в детстве ждали подарки, ждали Деда Мороза. И потом уже, когда стали взрослыми, все равно каждый ждет чуда. И если у какого-то конкретного ребенка станет немножко больше чудес, немножко больше радости – это хорошо. Поэтому будем все Дедами Морозами», - отметил Алексей Цыденов.

Также пожелания юных жителей республики исполнят зампреды правительства Бурятии Всеволод Мухин, Евгения Лудупова, Алдар Гулгенов и руководители министерств и ведомств.