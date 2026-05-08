Строить в Бурятии скоро будет некому

В первом квартале бурятские стройки просели на 32,4%. Однако, несмотря на это, эксперты и участники рынка сохраняют оптимизм, связывая будущее строительной отрасли с местными специалистами и ожидая нового импульса для развития в условиях снижения ставок рефинансирования.Бурятстат с казенной сухостью рапортует, что за январь-март сдано 514 домов на 1899 квартир (151,2 тыс. кв. м). Почти половину - 43,7% - построили сами граждане на свои кровные, а не девелоперы-гиганты.Впрочем, если верить бывшему управляющему улан-удэнской жилищной организации Алексею Кушнеру, сегодняшний спад - явление временное. Он отмечает, что в прошлом году значительно возросло количество площадок под новую застройку. Перспективными направлениями являются развитие транспортной инфраструктуры (включая развязки под железной дорогой в районе поселка Стеклозавод) и благоустройство территорий в районе Горсада и в поселке Силикатный. Ожидается, что в этом году большая часть работ по модернизации инфраструктуры в центре города и строительство жилья на набережной будут завершены. Ну, поживем - увидим.Однако не все стройки в городе развиваются по оптимистичному сценарию. С трудностями, например, столкнулся проект жилого микрорайона «Мегаполис». Застройщика, привлекшего более 11 млрд рублей от ДОМ.РФ, пришлось заменить из-за срыва сроков строительства. Микрорайон общей площадью 232 тыс. кв. м будет состоять из 13 многоквартирных домов. Ввод первой очереди намечался на первый квартал 2025 года, но был сорван.- Сейчас ведется работа по оперативному устранению выявленных нарушений и существенному сокращению сроков реализации проекта, чтобы возобновить полноценное финансирование. Параллельно мы проводим тщательную проверку целевого использования выделенных средств, - сообщают в правительстве республики.Правоохранительные органы также проверяют ряд договоров, которые могли быть заключены с нарушением установленных правил. Гражданам, вложившим средства в строительство, но не получившим жилье, рекомендовано обращаться в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора.Алексей Кушнер, комментируя ситуацию с «мегаполисовскими» дольщиками, подчеркнул отличия от кризиса 2015 года.- Тогда я защищал интересы дольщиков, пострадавших от замороженных строек и безответственного отношения застройщиков. Сегодняшняя ситуация отличается тем, что государство ввело дополнительные механизмы защиты и гарантировало дольщикам, что их не оставят один на один с проблемой и стройки будут завершены, - сказал он.Помимо многоэтажного жилищного строительства в республике активно развивается сектор коммерческих и промышленных объектов. Однако здесь ситуация неоднозначная.- Частные заказчики, в основном крупные федеральные компании, сейчас больше сосредоточены на достройке существующих объектов, чем на запуске новых. Иногда возникает практика, когда заказчик просит сначала построить объект, а потом уже производит расчет. Мы вынуждены идти на это, так как с частными инвесторами, как правило, проще договориться и получить оплату после завершения работ, в отличие от государственных объектов, где часто требуется предоплата, - делится один из предпринимателей-строителей.Многие строители перестали работать с государственными и муниципальными компаниями из-за высоких рисков.- Я видел, как многие предприниматели, заходившие в этот сектор, в итоге оказывались в местах лишения свободы. Особенно трагична судьба руководителей предприятий, строивших так называемое «сиротское жилье» в Бурятии. По моим данным, свыше 70% проектов по этому сектору в регионе закончились уголовными делами. Многие уже находятся в местах лишения свободы, либо в долгах и кредитах, поскольку к ним появились непредвиденные претензии, которые они вынуждены исправлять. В общем, там на социальных объектах просто кошмар, - продолжает бизнесмен.Вот строители и перетекают туда, где безопаснее.Но и в частном секторе не мед. Федеральные сети сворачивают инвестиции в Бурятию, новые заказы тают на глазах. У одного среднего улан-удэнского подрядчика количество заказов в начале прошлого года рухнуло втрое.- В начале прошлого года число заказов у нас упало в три раза. Резко выросли налоги и издержки. Мы отработали на старых объектах, но возникла острая необходимость пополнения оборотных средств. Брать кредиты под 25% означало бы окончательно загонять предприятие в долги. Старые запасы, остатки от прошлых лет, мы фактически проели еще в прошлом году. А учредители отказались от дополнительного финансирования за счет средств акционеров, и принято решение о сокращении коллектива. В итоге пришлось избавиться от основной части сотрудников, оставив лишь костяк. Технику переписали на физлиц. На оставшихся небольших заказах мы пытаемся продержаться до конца года, а дальше будем смотреть по ситуации. Если она не улучшится, пойдем на фиксацию убытков, закроемся, чтобы не создавать проблем акционерам по долгам и субсидиарной ответственности, - делится опытом Александр, руководитель одной из улан-удэнских строительных компаний среднего уровня.История, увы, типовая.Пришлые столичные и иркутские компании ведут себя грамотнее: чуть запахло жареным - быстренько зафиксировали убытки, свернули объекты, деньги убрали на депозиты и затаились. Бурятские же терпят до последнего, надеются на авось. В итоге они часто вовремя не выходят из проектов, наращивают задолженность по зарплатам и налогам и в итоге попадают под уголовную ответственность, теряя собственность и попадая в долговую кабалу. В итоге руководители строительных компаний потом вынуждены идти в продавцы.Пока хорошие результаты в Бурятии показывают девелоперы, строящие ИЖС.- На днях был на одном из строительных рынков Улан-Удэ, там очереди - все закупают строительные материалы накануне сезона. Я думаю, среди них много тех строителей, кто строит индивидуальное жилье, поскольку оно подпадает под 2%-ную дальневосточную ипотеку. Здесь будет формироваться хороший спрос в ближайшие годы. Что касается средних и крупных строительных предприятий, то им будет сложно. Прошли времена, когда в Бурятии в год сдавались десятки школ и детских садов. Теперь такой потребности нет из-за демографического сдвига, как и денег в федеральном бюджете, - полагает экс-директор АО «Бурятгаз» Игорь Бобков. - Будем надеяться на рост цен на нефть и на то, что страна как-то выберется из экономической стагнации.Строители теперь уповают на рост цен на нефть: может, страна выкарабкается из стагнации и бюджет зашевелится. На ставку ЦБ не молятся, она, говорят, уже не стимул. Хотя если бы вдруг упала до 10%, спрос бы точно ожил.Несмотря на все трудности, бурятские предприниматели сохраняют надежду на лучшее и продолжают работать, стараясь адаптироваться к ухудшающимся условиям рынка в связи с «отрицательным ростом» строительного сектора.