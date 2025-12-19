Общество 19.12.2025 в 17:50

В России идет прямая линия с президентом России

Владимиру Путину поступило почти 3 млн вопросов
Текст: Елена Кокорина
В России идет прямая линия с президентом России

Владимир Путин сегодня, 19 декабря, поводит итоги работы в 2025 году. Прямая линия началась в 17 часов. Трансляцию можно посмотреть на Первом канале: https://www.1tv.ru/sobytiya/vystupleniya-prezidenta-rossii, на Кремль новости: https://t.me/news_kremlin и других площадках.

Перед прямой линией президенту задали более 2,5 млн вопросов. Наиболее популярный – Специальная военная операция.

- Россия пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос, подчеркнул президент. Украина, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами. Наши войска наступают по всем направлениям, противник отходит, - сказал Владимир Путин.

Фото: мэрия города

Теги
прямая линия

