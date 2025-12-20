Общество 20.12.2025 в 10:16

В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто

Их и других школьников, совершивших подвиги, наградили медалями
Текст: Карина Перова
В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто
Фото: Народный Хурал Бурятии

Накануне в Народном Хурале Бурятии юных жителей, участников Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», наградили памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Подвиги в уходящем году совершили шесть смелых и отважных ребят.

Ученица Байкало-Кударинской школы Кабанского района Дарья Метелёва спасла на берегу Байкала девочку, засыпанную обвалившимся песком. Считанные минуты, быстрая реакция и вовремя оказанная помощь спасли жизнь малышки. А ученица Улан-Удэнской школы №55 Арюна Базарова до прибытия родных и пожарных вызволила из огненной стихии свою трехлетнюю сестру.

Девочки из Онохойской средней школы София Мыльникова и Софья Овсянкина уберегли целую улицу от страшного пожара в Зaигpaeвcкoм районе. Четвероклассницы, обнаружив очаг, локализовали возгорание и не дали огню перейти на жилые дома. Они не испугались там, где мог бы растеряться взрослый.

Также медалями «За проявленное мужество» наградили учащихся Баргузинской средней школы Сергея Авраменко и Максима Серебренникова. Ребята спасли двоих малолетних детей, потерявших сознание из-за отравления угарным газом в закрытом автомобиле.

