Запах хвои против вечной красоты

В преддверии Нового года Улан-Удэ, как и вся страна, погрузился в предпраздничные хлопоты. Один из главных вопросов для многих семей — выбор новогодней елки. Извечный вопрос: живая или искусственная? Какое из этих решений наиболее экологичное и менее вредное и что все-таки предпочитают жители Бурятии, узнавал корреспондент «Номер один».Согласно проведенному нами опросу, лишь 24% жителей Бурятии предпочитают живую елку, в то время как 56% выбирают искусственную, а целых 20% вообще обходятся без лесной красавицы.В социальных сетях и на форумах кипят нешуточные страсти. Пользователи делятся на два лагеря.«А искусственная елочка пахнет не пойми чем, однако от нее больше шансов развить аллергию, чем от живой елочки», — пишет сторонник натуральных деревьев.«Любители живых елок, попробуйте ее вырастить. А потом спилить. И нарядить. Очень жаль живые деревья. Лучше хорошая искусственная литая елка. Я ращу живую, поэтому никогда не спилю и не куплю мертвое спиленное дерево. Это варварство в наши дни», — парируют защитники природы.«Я не представляю встречу Нового года без живой елки. В нашем случае - сосны. Мы всегда ставили живую елку, наряжали. От нее пахло смолой и хвоей. Для меня это связь с прекрасным детством и приятные воспоминания, когда папа приносил елку. Хочу, чтобы мои дети тоже впитали такие теплые моменты», - делится воспоминаниями горожанка.«Не знаю, мы никогда не ставили ни живую, ни искусственную. Обходились без этой суматохи. Достаточно вкусно накрыть стол, и праздник удался», - комментирует один из 20% опрошенных.Между тем биологи и медики обращают внимание на потенциальные опасности, которые может принести в дом живое дерево.Как сообщает РБК, живая новогодняя елка может стать источником проблем, связанных с грибками, насекомыми и аллергией.Старший преподаватель кафедры биотехнологии РТУ МИРЭА (Российский технологический университет) Мария Золотарева объяснила, что в стволе, хвое и ветвях могут обитать жуки-короеды, тля, пауки и клещи. Попадая в теплое помещение, они начинают активно размножаться.Кроме того, на дереве могут присутствовать споры плесневых грибов, особенно если оно хранилось в сыром месте. В тепле грибы развиваются, ухудшая качество воздуха.Не стоит забывать и об аллергии. Хвойные деревья содержат эфирные масла и терпеновые соединения, способные вызывать зуд, покраснение кожи, насморк и кашель. Педиатры и гастроэнтерологи ранее отмечали, что запах и смола могут спровоцировать даже отек Квинке или анафилактический шок. Аллергенами могут выступать и следы жизнедеятельности лесных обитателей.Поэтому специалисты дают ряд рекомендаций желающим поставить живую елочку:1) Внимательно осмотреть дерево перед покупкой: нет ли признаков плесени, паутины, отверстий в коре.2) Тщательно промыть елку под душем перед установкой в комнате.3) Рассмотреть вариант живой елки в горшке — такое дерево можно высадить весной.4) Отдавать предпочтение местным производителям: небольшие хозяйства обычно меньше вредят экологии.Всем известно, что в Бурятии вместо елок для новогодних праздников используют сосны. На это есть несколько веских причин. Во-первых, такой выбор оправдан с экологической точки зрения. Использование живых сосен, срубленных на противопожарных разрывах городского лесничества, считается рациональным и экологически безопасным решением.Во-вторых, в регионе практически не встречается ель. Она произрастает в основном в поймах рек, где запрещена вырубка деревьев. В то же время сосну можно заготавливать без вреда для природы на просеках линий электропередач, противопожарных разрывах и землях сельскохозяйственного назначения.В-третьих, сосны отличаются долговечностью. Если они срублены недавно и за ними правильно ухаживать, они могут сохранять свой первозданный вид в течение нескольких недель.Согласно народной примете, если разместить в доме живое хвойное дерево, оно станет не только ярким украшением, но и принесет в дом благополучие на целый год.В этом году цены на живые сосны в столице Бурятии варьируются от 700 до 1650 рублей в зависимости от высоты. Доставка обойдется горожанам в 1960 рублей, при этом дерево обещают привезти прямо до квартиры. Продажи продлятся до 30 декабря.По словам сотрудников МБУ «Городское лесничество», деревья заготавливают исключительно во время плановых работ по уходу за лесом — с противопожарных полос и просек. Это позволяет, по их утверждению, минимизировать ущерб лесному фонду. Сейчас работают две официальные точки продаж: в самом учреждении и в сквере «Радуга».Покупка сосен идет активно, отмечают в лесничестве.Утилизацией новогодних деревьев занимаются городские власти. Как и в прошлом году, будет организован сбор отслуживших сосен и елей.- Их переработают в полезную мульчу с помощью специального оборудования. Это позволяет дать хвойным вторую жизнь и заботиться о городских зеленых насаждениях. В наших социальных сетях будет пост о начале приемки сосен для переработки, — пояснила пресс-служба Городского лесничества Улан-Удэ.Еще один вариант символа Нового года – живая елка в горшке, которую в последующем можно посадить в землю. Благодаря онлайн-продажам есть множество вариантов горшечной елки. Начиная от можжевельника до сортовой голубой елки.Стоимость искусственной елки как символа праздника варьируется от 400 до 30 000 рублей в зависимости от размера и пожеланий покупателя.Недавно в интернете появилась весьма странная информация о том, что за две недели до новогодних праздников маркетплейсы прекратят продажи искусственных елок. Это решение направлено на борьбу с возвратами, которые обычно поступают после того, как покупатели наряжают елку и затем сдают ее обратно. Основные продажи перейдут в офлайн-магазины и собственные онлайн-платформы компаний, а на маркетплейсах останутся в основном мелкие продавцы и новички.В интернет-магазинах сейчас часто происходят ситуации, когда покупатели возвращают товары, хотя не должны это делать. Продавцы стараются защититься от таких случаев, даже если это приводит к снижению продаж.Сейчас торговцы делают две вещи: используют онлайн-площадки, такие как маркетплейсы, чтобы быстро начать продавать и привлечь много покупателей. А также создают свои собственные сайты и магазины, чтобы лучше контролировать продажи и не терять прибыль.Покупателей учат быть более ответственными и планировать свои покупки, потому что вернуть товар становится сложнее. Это особенно касается сезонных и эмоциональных покупок, которые в основном делают в обычных магазинах. В таких случаях вернуть товар бывает труднее, чем в интернет-магазине.Таким образом, новость сигнализирует не просто о тактике продавцов елок, а о более глубоком процессе настройки правил игры между онлайн-площадками, их продавцами и покупателями.Если выбирать живую елку, лучше делать это в специализированных местах. Если же выбор пал на искусственную, то ее стоит использовать как можно дольше, чтобы компенсировать углеродный след от производства. Но какой бы вариант ни выбрали жители республики, главное в доме в Новый год не дерево, а атмосфера тепла, любви и заботы.