Инженер из Улан-Удэ стала спонсором экстремистов

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 54-летней жительницы столицы Бурятии, обвиняемой в финансирование экстремистской деятельности. Она перевела 500 рублей в иностранный банк, проспонсировав тем самым организацию, запрещенную в России.

Известно, что горожанка – женщина с высшим образованием, замужем, имеет дочь, проживающую заграницей. Около 30 лет она отработала в одном из банков Улан-Удэ в должности главного инженера отдела информатизации.

В январе 2022 года женщина посмотрела в интернете видео, снятое одной из запрещенных в РФ организаций, которой руководил известный оппозиционер, ныне покойный. В своем видеоролике экстремисты призывали поддержать их деятельность, уверяя, что это безопасно и о денежном переводе никто никогда не узнает, особенно правоохранительные органы.

Банковский работник, проникшись сочувствием к экстремистам, перевела на указанные им счета 500 рублей.

Через какое-то время о «пожертвовании» узнали правоохранительные органы. Женщина поняла, что «помогла» тем, кому помогать не следовало, и сбежала из страны.

Побег горожанки в 2024 году ничто не предвещало. Ее коллеги были шокированы внезапным увольнением. Еще накануне инженер была на работе, а на следующий день просто не явилась в банк. Коллеги поняли, что она уволилась только тогда, когда нашли ее заявление на увольнение, которое она оставила под клавиатурой.

Горожанку объявили в межгосударственный розыск. Недавно состоялся суд. Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Ее признали виновной в финансировании экстремистов и оштрафовали на 350 тысяч рублей. Розыск постановили прекратить.





