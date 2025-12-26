Общество 26.12.2025 в 19:04

Инженер из Улан-Удэ стала спонсором экстремистов

Женщину оштрафовали на 350 тысяч за помощь запрещенной организации

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Инженер из Улан-Удэ стала спонсором экстремистов

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 54-летней жительницы столицы Бурятии, обвиняемой в финансирование экстремистской деятельности. Она перевела 500 рублей в иностранный банк, проспонсировав тем самым организацию, запрещенную в России.

Известно, что горожанка – женщина с высшим образованием, замужем, имеет дочь, проживающую заграницей. Около 30 лет она отработала в одном из банков Улан-Удэ в должности главного инженера отдела информатизации.

В январе 2022 года женщина посмотрела в интернете видео, снятое одной из запрещенных в РФ организаций, которой руководил известный оппозиционер, ныне покойный. В своем видеоролике экстремисты призывали поддержать их деятельность, уверяя, что это безопасно и о денежном переводе никто никогда не узнает, особенно правоохранительные органы.

Банковский работник, проникшись сочувствием к экстремистам, перевела на указанные им счета 500 рублей.

Через какое-то время о «пожертвовании» узнали правоохранительные органы. Женщина поняла, что «помогла» тем, кому помогать не следовало, и сбежала из страны.

Побег горожанки в 2024 году ничто не предвещало. Ее коллеги были шокированы внезапным увольнением. Еще накануне инженер была на работе, а на следующий день просто не явилась в банк. Коллеги поняли, что она уволилась только тогда, когда нашли ее заявление на увольнение, которое она оставила под клавиатурой.

Горожанку объявили в межгосударственный розыск. Недавно состоялся суд. Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Ее признали виновной в финансировании экстремистов и оштрафовали на 350 тысяч рублей. Розыск постановили прекратить.


Фото "Номер один"

Теги
экстремизм суд

Все новости

Инженер из Улан-Удэ стала спонсором экстремистов
26.12.2025 в 19:04
В МВД по Бурятии назвали признаки контрафактного алкоголя
26.12.2025 в 17:39
Сельчанин в Бурятии пойдет под суд за хранение оружия и убийство отца
26.12.2025 в 17:02
Жители Бурятии подпортили физиономию Снегурочке
26.12.2025 в 16:51
В Бурятии ламы провели молебен в больнице
26.12.2025 в 16:32
«Мама, там маньяк, меня хотел убить»
26.12.2025 в 15:52
В Бурятии лавина едва не накрыла группу снегоходчиков
26.12.2025 в 15:35
Толкнувшего и ударившего сотрудника ГАИ улан-удэнца крупно наказали рублем
26.12.2025 в 14:23
На Гостиных рядах в Улан-Удэ сделают первую платную парковку
26.12.2025 в 13:44
Стало известно, как будет работать почта в Бурятии во время праздников
26.12.2025 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В МВД по Бурятии назвали признаки контрафактного алкоголя
За год правоохранители изъяли более 2 тыс. литров нелегального «горячительного»
26.12.2025 в 17:39
В Бурятии ламы провели молебен в больнице
Обряд состоялся в Закаменской ЦРБ
26.12.2025 в 16:32
Толкнувшего и ударившего сотрудника ГАИ улан-удэнца крупно наказали рублем
Он вступился за знакомую, на которую инспекторы составили ряд протоколов
26.12.2025 в 14:23
На Гостиных рядах в Улан-Удэ сделают первую платную парковку
Она откроется весной 2026 года
26.12.2025 в 13:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru