Общество 31.12.2025 в 15:05

В Улан-Удэ изменилась структура преступлений

Кибермошенничество идет на спад, а классические схемы растут
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

По данным правоохранительных органов, в столице Бурятии по итогам 2025 года зафиксированы разнонаправленные тенденции в сфере мошенничеств. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, жители нашего региона все чаще становятся жертвами традиционных способов обмана.

Как сообщил заместитель начальника ОСО УР Управления МВД России по Улан-Удэ Алексей Балханов, за отчетный период количество киберпреступлений в городе сократилось на 13,4%. Особенно значительное снижение отмечено в двух ключевых областях:

Взломы личных кабинетов на портале «Госуслуги» стали реже на 42%

Кражи денежных средств с банковских счетов уменьшились на 20,3%.

Однако на этом фоне тревогу вызывает рост «живого» мошенничества. Количество преступлений, совершенных по классическим схемам (например, под видом сотрудников социальных служб, банков или с помощью обмана «в доверие»), увеличилось на 5,7%. Преступники, столкнувшись с усиленной защитой в цифровой среде, все чаще возвращаются к психологическому давлению в непосредственном общении или по телефону.

мошенничество

ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

