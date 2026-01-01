Паспорт РФ станет информативнее

С 1 января 2026 года в паспорте гражданина РФ появится новая отметка — единый федеральный регистрационный номер. Помимо этого, ведомства напоминают о целом ряде сведений, которые можно внести в главный документ по желанию владельца: от ИНН и группы крови до данных о детях и заграничных паспортах. Разбираемся, куда обращаться для этого.

В Министерстве внутренних дел РФ разъяснили, какие отметки граждане могут по желанию внести в свой паспорт. Некоторые из них, например, об ИНН, скоро претерпят изменения, другие же остаются актуальными на постоянной основе.

Согласно пункту 8 Положения о паспорте, по желанию гражданина в документе проставляется отметка об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Однако уже с 1 января 2026 года вместо ИНН будет ставиться отметка «о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ», сформированной в отношении гражданина.

Эти отметки проставляются налоговыми органами, МВД и его территориальными подразделениями при наличии соответствующих сведений.

Ведомство напоминает и о других добровольных отметках, которые могут быть полезны в повседневной жизни:

О регистрации и расторжении брак. Внести запись можно в органах ЗАГС, а также в МВД.

О детях (гражданах РФ младше 14 лет). Отметка ставится в подразделениях МВД.

О ранее выданных паспортах. Информацию вносит МВД.

О группе крови и резус-факторе. Эту отметку можно проставить в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

О выданных действительных заграничных паспортах. Услугу предоставляют МВД и многофункциональные центры (МФЦ).

Внесение таких отметок не является обязательным, но может существенно упростить жизнь. Например, отметка о детях избавляет от необходимости постоянно носить с собой их свидетельства о рождении. Данные о группе крови могут быть критически важны в экстренной медицинской ситуации, а отметка о заграничном паспорте — при оформлении документов или покупке билетов.

Таким образом, паспорт гражданина РФ постепенно становится не только удостоверением личности, но и удобным носителем ключевой персональной информации, актуальной для взаимодействия с госорганами и в быту.