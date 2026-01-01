Общество 01.01.2026 в 11:56

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Новым годом

Игорь Шутенков рассказал об итогах прошедшего года
Текст: Номер один
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал об итогах прошедшего 2025 года и обратился с новогодним поздравлением к жителям столицы, поздравив их с наступлением 2026 года.

- Дорогие друзья! Пусть Новый год принесёт счастье и благополучие в каждый дом, а радость и улыбки будут постоянными спутниками ваших семей. Крепкого вам здоровья и исполнения всех желаний. С праздником! С Новым годом,- сказал мэр в своем видеообращении.

Фото: мэрия города

