Общество 07.01.2026 в 11:17

Авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы подешевеют в 10 раз через неделю

Высокая стоимость перелёта в столицу объясняется  туристическим сезоном

A- A+
Текст: Иван Иванов
Авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы подешевеют в 10 раз через неделю
Аналитическая служба АТОР традиционно делает замеры цен на первый рабочий день месяца и примерно за 30 дней (месяц) до вылета. При бронировании сейчас к началу февраля 2026 года средняя минимальная цена на авиабилеты без багажа между крупнейшими аэропортами России снизилась по сравнению с началом января на 23%. С багажом – на 19,5%. 

Сообщается, что «Победа» (она летает из Иркутска), чаще стала появляться в списке самых дешевых предложений на 2 февраля, особенно на туристических направлениях. 

По предположениям экспертов, это может указывать на агрессивную ценовую политику авиаперевозчика в низкий сезон для стимулирования спроса. Поскольку «классические» авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines чаще фигурируют в более дорогих тарифах в январе, занимая премиальный сегмент в пик спроса.

Nordwind и Smartavia в обоих случаях проявляют присущую им обычно ценовую гибкость. В Бурятии ценовые аномалии ещё более существенны.

На этой неделе московские рейсы продемонстрировали просто удивительную по масштабу ценовую недоступность. Так, 9 января улететь в Москву из столицы республики обойдётся пассажиру в 190 тыс  руб. в одну сторону. Именно такой тариф по данным сайтов по бронированию авиабилетов предлагает «Аэрофлот» с вылетом 9 января в 6.45 из Улан-Удэ в Москву.

Однако уже 16 января тем же рейсом в Москву можно будет улететь за 18 тысяч рублей - в 10 раз дешевле. Это объясняется высоким спросом на туристические поездки в новогодние праздники.


Фото: "Номер один"
Теги
аэропорт Москва авиабилеты

ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

