Общество 08.01.2026 в 11:40
Житель Улан-Удэ чуть не порвал куртку, скатившись с горки
По словам людей, катушку залили не до конца
Текст: Карина Перова
Жители Улан-Удэ пожаловались на горку возле Набережной. По словам горожан, катушку залили не до конца – нет половины льда. Пост появился накануне в паблике «Аноним 03».
Из-за этого люди летят на асфальт. В комментариях еще один житель рассказал, что чуть не порвал куртку.
Другие улан-удэнцы заявили, что 1 января лед еще был – просто со временем все стерлось. Также люди призвали анонима взять все в свои руки: «Возьми ведро с водой и полей», «Бутылочку в руки и подливай», «Селенга рядом».
Тегигорка