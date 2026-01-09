Общество 09.01.2026 в 11:04
В Иркутске исчезнет маршрутка, соединяющая аэропорт и вокзал
Тем самым московские разработчики новой дорожной схемы хотят уменьшить пробки в городе
Текст: Иван Иванов
Московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) завершил разработку концепции развития общественного транспорта в Иркутске, которая должна была быть целиком готова еще к лету 2025 года. Главным требованием к разработчикам программы стала необходимость снижения заторов в городе. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».
Пожалуй, самое значимое изменение в рамках нововведений должно коснуться маршрута № 80 (Юбилейный-Аэропорт), который известен пассажирам из Бурятии, поскольку он напрямую доставляет их с железнодорожного вокзала Иркутска до аэропорта. Ему авторы концепции присвоили новый номер (93). Во-вторых, предлагается убрать остановку на железнодорожном вокзале по пути следования в центр города и далее в аэропорт. Вместо этого Юбилейный и ж/д вокзал свяжут отдельным маршрутом.
Предполагается, что через год «восьмидесятка» сменит номер и трассу маршрута, перестав заезжать на ж/д вокзал.
Удивительно, но ни один из трех предложенных вариантов развития общественного транспорта в Иркутске не предполагает создание маршрута, который бы напрямую связывал два главных городских транспортных узла — железнодорожный вокзал и аэропорт. Сейчас они связаны только в одном беспересадочном направлении: на автобусе № 80 можно доехать от «Иркутска-пассажирского» до аэропорта. В обратном — только с пересадкой (например, на Центральном рынке).
Фото: "Номер один"
