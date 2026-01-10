Монголия в 2025 году резко нарастила продажи угля в Китай

В 2025 году по Трансмонгольской магистрали через железнодорожный узел порта Замын-Ууд в Китай было перевезено 18,3 млн тонн экспортных, импортных и транзитных грузов. Это на 1 млн тонн больше, чем в предыдущем году, сообщает портал News.mn.Рост объёма внешнеторговых грузоперевозок Улан-Баторской железнодорожной компании напрямую связан с итогами встречи представителей монгольских, российских и китайских железных дорог, состоявшейся в Улан-Баторе в августе прошлого года. Тогда руководство Улан-Баторской железной дороги договорилось с китайской стороной об увеличении количества поездов, переходящих через пограничный пункт.К слову, в этом году отмечается 70-летие со дня основания станции Замын-Ууд Улан-Баторской железной дороги. В 1956 году станция была создана в рамках строительства железной дороги между Улан-Батором, Замын-Уудом и Цзинином, образовав новый железнодорожный коридор, соединяющий Азию и Европу. Строительство Трансмонгольской магистрали осуществлял СССР. Теперь Монголия удачно пользуется железнодорожными магистралями для роста доходов бюджета на фоне растущего экспорта.В целом Монголия находится в более выгодных условиях для продажи угля в Китай, чем Россия и вытесняет наших угольщиков. Она ближе к рынкам сбыта, кроме того, в отличие от российского угля, Китай не облагает монгольский уголь пошлинами. В 2025 году, как сообщал ТАСС, Россия предлагала Китаю снять пошлины с российского угля, однако «дружественный» Пекин не пошел на этот шаг.