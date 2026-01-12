Общество 12.01.2026 в 14:00

В Бурятии объявили режим тишины в заказнике «Снежинский»

Людей не пустят, так как специалисты будут собирать данные о численности животных
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Закаменском районе Бурятии объявили режим тишины в заказнике «Снежинский». С 12 января по 10 марта там ввели запрет на пребывание местных жителей, туристов и рыбаков. Вышел соответствующий приказ БУ «Бурприрода», отметили в ТГ-канале «Закамна-инфо.24/7».

Ограничения действуют в связи с проведением зимнего маршрутного учета для сбора статистических данных о численности животных. Инспекторы преодолеют 24 маршрута протяжённостью более 10 км каждый по два раза.

Соответственно, с 12 января людям не будут выдавать согласования на посещение заказника.

