В Бурятии пять мужиков незаконно создали передвижную криптоферму

Три жителя Бурятии придумали передвижную криптоферму – поместили в кузов грузовика около сотни единиц оборудования для добычи «крипты». К незаконной деятельности они привлекли еще двух мужчин, которые подключали аппаратуру и управляли автомобилем.

С помощью мобильной майнинговой фермы они передвигались вдоль линий электропередач и нелегально подключались к энергосетям. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, за несколько дней работы они успели причинить ущерб на сумму около 3 млн рублей.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали всех пятерых майнеров. В ходе обысков правоохранители изъяли по местам жительства задержанных майнинговое оборудование, деньги – около 6,5 млн рублей, блокноты с записями и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователь территориального подразделения полиции завел уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ).

«В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении участников – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - заключила Ирина Волк.