Пара минут до приезда

В Улан-Удэ произошло знаковое событие в сфере общественной безопасности - подписано соглашение между Управлением МВД России по городу Улан-Удэ и Ассоциацией обеспечения комплексной безопасности (АОКБ «Альянс безопасности»), которое превращает сотрудничество полиции и частных охранных предприятий в слаженную систему реагирования на преступления в общественных местах Бурятии.Соглашение подписано начальником УМВД России по г. Улан-Удэ полковником полиции Баиром Галдановым и председателем АОКБ «Альянс безопасности» Евгением Бурлаковым сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации. Правовой основой соглашения стал ФЗ РФ № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ № 587 от 14.08.1992.Новый механизм взаимодействия призван существенно сократить время реакции на чрезвычайные ситуации: после получения сигнала о преступлении на улице, в парке, сквере или на набережной информация практически мгновенно передается в объединенную дежурную часть «Альянс безопасности», которая функционирует как единый диспетчерский центр, объединяющий пульты централизованного наблюдения десятков частных охранных предприятий региона. Оттуда незамедлительно выдвигаются ближайшие группы быстрого реагирования: всего их в регионе действует 38, они рассредоточены по всей территории, включая районы Бурятии от Баргузина до Тункинского района. Благодаря такой плотной сети время прибытия составляет от трех до десяти минут – это быстрее, чем зачастую может обеспечить полиция, особенно в удаленных районах.Важно отметить, что охранные структуры вправе действовать в пределах своих компетенций и задерживать лиц, совершивших преступление или административное правонарушение, для последующей передачи их в правоохранительные органы. Эксперты подчеркивают: соглашение не расширяет полномочия частных охранных предприятий, они лишь выступают «глазами и ушами» системы обеспечения правопорядка, действуя в тесной связке с полицией.В ходе реализации соглашения применяются конкретные алгоритмы и схемы взаимодействия, в частности, алгоритм реагирования на сообщения о преступлениях в общественных местах, который включает определение ближайшей группы быстрого реагирования, передачу информации по прямым линиям связи и через мессенджеры, а также алгоритм взаимодействия при охране объектов с контролируемым доступом силами предприятий, входящих в «Альянс безопасности». Именно эта детальная проработка процедур, а не общие формулировки, отличает инициативу от простого договора на бумаге, превращая ее в реально работающий механизм.Для жителей Бурятии такой формат взаимодействия означает ощутимое укрепление безопасности в общественных местах города и республики. Фактически такое взаимодействие открывает новую эру в обеспечении общественного порядка республики - эру партнерства, где государственные и негосударственные структуры работают не параллельно, а как единая команда. Такой подход способен снизить уровень уличной преступности и укрепить доверие граждан к системе безопасности в целом.«Альянс безопасности» - крупнейшее объединение частных охранных предприятий Бурятии: 27 организаций и порядка 15 партнерских компаний, более 1 000 сотрудников, свыше 23 лет работы на рынке. Именно такой уровень консолидации отрасли позволил выстроить соглашение такого масштаба - де-факто частный сектор нашей республики в сфере безопасности сегодня работает с полицией как единая система реагирования.