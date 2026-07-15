Общество 15.07.2026 в 14:50

В Улан-Удэ полным ходом идет благоустройство дворов

В этом году в городе появятся несколько мест для комфортного отдыха жителей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полным ходом идет благоустройство дворов
В Улан-Удэ по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 5 дворов. Они расположены на ул. Мерецкова, 21, 22, 28; ул. Жердева, 132 и ул. Лимонова, 14. Там появятся удобные пешеходные дорожки из качественной плитки и скамейки для комфортного отдыха жителей.

Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, на улице Мерецкова уже завершены первые этапы работ: установлены удобные лавочки; уложено современное покрытие на спортивной площадке, где можно будет играть в баскетбол, футбол и волейбол; сделаны тротуарные дорожки.


Также по программе «Благоустройство дальневосточных дворов» идут работы на ул. Партизанская, 25. Там уже сделано бетонное основание под площадку для игры с мячом и воркаут‑зону, обустроены тротуары, установлены лавочки и урны. Сейчас идёт монтаж ограждения спортивной зоны и освещения.


На ул. Волочаевская, 196 сделано бетонное основание площадки для игры с мячом и воркаут‑зоны, готовы бортовые камни и тротуары, установлено ограждение. В настоящее время там монтируют освещение.


По словам мэра, на этих двух площадках будут установлены современные игровые комплексы, где будет интересно детям всех возрастов.

«Совсем скоро эти дворы станут комфортными местами для прогулок с детьми и встреч с соседями», - отметил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
двор благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ полным ходом идет благоустройство дворов
15.07.2026 в 14:50
Жилье за 2000 рублей в месяц
15.07.2026 в 14:04
Пара минут до приезда
15.07.2026 в 12:55
В Бурятии педагог-новатор обманула детей участников СВО
15.07.2026 в 12:41
В Улан-Удэ школьник обворовал бутик и одарил друзей одеждой
15.07.2026 в 12:32
В Бурятии полиция поймала браконьера с уловом на полмиллиона
15.07.2026 в 12:11
Мэрия Улан-Удэ признала удачным эксперимент с платной парковкой
15.07.2026 в 11:26
Монголия пересаживается на лошадей
15.07.2026 в 11:10
В Якутии запретят продавать отсутствующий бензин
15.07.2026 в 10:58
В Улан-Удэ впервые за 5 лет появился стобалльник по биологии
15.07.2026 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
Жилье за 2000 рублей в месяц
15.07.2026 в 14:04
Пара минут до приезда
В Бурятии выстроили новую систему реагирования на преступления
15.07.2026 в 12:55
В Улан-Удэ школьник обворовал бутик и одарил друзей одеждой
Размер убытка магазина составил 29 тысяч рублей
15.07.2026 в 12:32
В Бурятии полиция поймала браконьера с уловом на полмиллиона
У рыбака нашли 120 хвостов омуля
15.07.2026 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru