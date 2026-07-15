В Улан-Удэ полным ходом идет благоустройство дворов

Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, на улице Мерецкова уже завершены первые этапы работ: установлены удобные лавочки; уложено современное покрытие на спортивной площадке, где можно будет играть в баскетбол, футбол и волейбол; сделаны тротуарные дорожки.





Также по программе «Благоустройство дальневосточных дворов» идут работы на ул. Партизанская, 25. Там уже сделано бетонное основание под площадку для игры с мячом и воркаут‑зону, обустроены тротуары, установлены лавочки и урны. Сейчас идёт монтаж ограждения спортивной зоны и освещения.





На ул. Волочаевская, 196 сделано бетонное основание площадки для игры с мячом и воркаут‑зоны, готовы бортовые камни и тротуары, установлено ограждение. В настоящее время там монтируют освещение.





В Улан-Удэ по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 5 дворов. Они расположены на ул. Мерецкова, 21, 22, 28; ул. Жердева, 132 и ул. Лимонова, 14. Там появятся удобные пешеходные дорожки из качественной плитки и скамейки для комфортного отдыха жителей.По словам мэра, на этих двух площадках будут установлены современные игровые комплексы, где будет интересно детям всех возрастов.«Совсем скоро эти дворы станут комфортными местами для прогулок с детьми и встреч с соседями», - отметил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ