Общество 15.07.2026 в 14:50
В Улан-Удэ полным ходом идет благоустройство дворов
В этом году в городе появятся несколько мест для комфортного отдыха жителей
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 5 дворов. Они расположены на ул. Мерецкова, 21, 22, 28; ул. Жердева, 132 и ул. Лимонова, 14. Там появятся удобные пешеходные дорожки из качественной плитки и скамейки для комфортного отдыха жителей.
По словам мэра, на этих двух площадках будут установлены современные игровые комплексы, где будет интересно детям всех возрастов.
«Совсем скоро эти дворы станут комфортными местами для прогулок с детьми и встреч с соседями», - отметил Игорь Шутенков.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, на улице Мерецкова уже завершены первые этапы работ: установлены удобные лавочки; уложено современное покрытие на спортивной площадке, где можно будет играть в баскетбол, футбол и волейбол; сделаны тротуарные дорожки.
Также по программе «Благоустройство дальневосточных дворов» идут работы на ул. Партизанская, 25. Там уже сделано бетонное основание под площадку для игры с мячом и воркаут‑зону, обустроены тротуары, установлены лавочки и урны. Сейчас идёт монтаж ограждения спортивной зоны и освещения.
На ул. Волочаевская, 196 сделано бетонное основание площадки для игры с мячом и воркаут‑зоны, готовы бортовые камни и тротуары, установлено ограждение. В настоящее время там монтируют освещение.
По словам мэра, на этих двух площадках будут установлены современные игровые комплексы, где будет интересно детям всех возрастов.
«Совсем скоро эти дворы станут комфортными местами для прогулок с детьми и встреч с соседями», - отметил Игорь Шутенков.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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