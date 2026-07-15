Происшествия 15.07.2026 в 15:38

Жители Улан-Удэ оторвали рог и хвост топиарному быку

Ремонт животных на площади Советов обходится в немалые суммы
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ оторвали рог и хвост топиарному быку
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ с начала лета зафиксировано уже около 15 случаев повреждений арт-объектов на площади Советов — быка, барана и козла. Так недавно топиарному быку оторвали хвост и рог. Мастера Комбината по благоустройству увезли конструкцию весом в несколько сотен килограммов в цех, собрали новый усиленный каркас из арматуры и заново заклеили искусственный газон на двухкомпонентный клей. 

Как сообщили в мэрии, стоимость такого ремонта начинается от 15 тысяч рублей, а сама работа занимает до двух дней. 

Сегодня обновленный бык возвращается на свое место.

– Хочется попросить, относитесь к городской среде бережно. Топиарии созданы для красоты и ваших красивых фотографий рядом с ними, а не для экстремальных прыжков, – обратился к горожанам и.о. директора КБУ Игорь Никоноров.

В мэрии напоминают, что по периметру зеленой зоны на площади Советов установлено восемь камер видеонаблюдения, введен трехразовый обход территории. Одного из виновников уже нашли — с него взыскали полную стоимость восстановления фигуры.
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