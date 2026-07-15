Врачи в Улан-Удэ спасли мужчину в крайне тяжелом состоянии

Накануне из Республиканской клинической инфекционной больницы выписан пациент, поступивший сальмонеллезом. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, но благодаря грамотным действиям врачей удалось не только спасти его жизнь, но и полностью восстановить здоровье.

- При поступлении у больного отмечались выраженная интоксикация, обезвоживание и угрожающие нарушения водно-электролитного баланса. Проводилась интенсивная инфузионная терапия, коррекция жизненно важных показателей и круглосуточный мониторинг. После купирования острых проявлений и получения положительной динамики лабораторных показателей пациент был переведен в профильное отделение для продолжения терапии, - сообщили в инфекционной больнице Улан-Удэ.

На момент выписки врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Для восстановления кишечной микробиоты после курса антибиотиков даны рекомендации по приему пробиотиков и ферментных препаратов.

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