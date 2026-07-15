Дольщиков Бурятии в очередной раз надули

В июне в Бурятии зафиксировали резкий всплеск выдачи льготных кредитов. По данным пресс-службы ВТБ, объемы семейной ипотеки достигли второго по величине показателя за весь 2026 год, уступив только январю, когда было оформлено 4,1 тыс. сделок на сумму 27 млрд рублей.Как объясняют в ЦИАН, июньский ажиотаж во многом объяснялся предстоящими изменениями условий программы, которые изначально должны были вступить в силу с 1 июля. Заемщики массово стремились успеть оформить кредит на действующих условиях, пока их не пересмотрели. В результате число выданных по льготной программе кредитов выросло в июне на 65%, а в денежном выражении объем кредитования - на 75%. Активнее всего семейную ипотеку оформляли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Татарстане.Похожая картина в последние годы повторяется регулярно: как только заемщики узнают о грядущем ужесточении условий, спрос резко подскакивает. Первая такая волна пришлась на декабрь-январь, после того как отменили возможность оформить сразу две льготные ипотеки на одну семью. Июньский всплеск оказался менее выраженным, но все равно обеспечил одни из самых высоких показателей продаж за год.Первоначально минфин и минстрой планировали до 1 июля разработать новые условия семейной ипотеки. Но позже объявлено, что действующие условия сохранятся без изменений до 1 октября 2026 года. Эксперты полагают, что в июле-августе ипотечный рынок несколько остынет, а вот осенью, когда снова начнется обсуждение новых условий, продажи могут опять пойти вверх. Пока же программа семейной ипотеки под 6% годовых остается доступной для семей с детьми, как и раньше.В одной из риелторских компаний Улан-Удэ подтвердили: июньское оживление на рынке действительно было заметным, хотя рост оценили несколько скромнее общероссийского: примерно в 50% вместо 75%. Особенно показательна реакция тех, кто поспешил оформить ипотеку до 1 июля, а затем узнал, что условия программы продлили без изменений. По словам риелторов, эти заемщики оказались откровенно разочарованы: «На первоначальный взнос многие клиенты сняли средства с депозитов, досрочно расторгнув вклады и потеряв приличные проценты. Знали бы, что условия продлят до октября, спокойно подождали бы. Многие считают, что вся эта история была спланированной акцией застройщиков, которые на пустом месте спровоцировали ажиотажный спрос и распродали неликвидное жилье».По сути, речь идет о хорошо отработанной схеме: искусственно создаваемые дедлайны и «акции до определенного числа» давно стали для стагнирующего рынка недвижимости едва ли не единственным рабочим инструментом продаж. На фоне цен на жилье, давно оторвавшихся от реальных доходов населения, застройщикам только и остается, что раз за разом разыгрывать карту искусственного дефицита времени.