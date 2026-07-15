Экономика и бизнес 15.07.2026 в 17:17

В Чите раскритиковали введение QR‑кодов на бензин

В соцсетях посоветовали просто завезти топливо на АЗС, как в Бурятии
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Текст: Иван Иванов
В Чите раскритиковали введение QR‑кодов на бензин
Пилотный проект по внедрению системы заправки топливом по QR‑кодам сейчас проходит в Чите на АЗС DEKS на улице Ленина, 3в. Об этом сообщает  «Чита.ру».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться в боте «Топливо 75» в мессенджере МАХ, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот и вид топлива. При наличии доступного лимита бот выдаёт QR‑код, который предъявляют контролёру на АЗС в назначенное время — так можно заправиться без живой очереди. После заправки новый QR‑код разрешается запрашивать только через 6 дней, при этом система учитывает общие лимиты и предоставляет приоритет льготным категориям граждан.

Губернатор Александр Осипов отмечал, что при успешной проверке систему могут распространить на другие заправки края, но на остальных станциях обычные очереди пока сохранятся. Программное обеспечение для QR‑кодов разработали и предварительно протестировали ещё 13 июля, а сам пилотный запуск состоялся позже. К этому времени в регионе уже несколько недель продолжался топливный кризис: в середине июня ввели режим повышенной готовности и установили лимит в 15 литров на автомобиль, а в начале июля ситуация с очередями обострилась.

В соцсетях края население негативно восприняло инициативу. Люди полагают, что вместо  того, чтобы городить технически сложные системы, «лучше бы завезли бензин». Жители отмечают опыт Бурятии, где «проблему с топливом решили за неделю без всяких там куар-кодов». 

Фото: Номер один

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