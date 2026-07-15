Происшествия 15.07.2026 в 16:28
«Возил 5-летнюю девочку рядом с телом ее матери»
Почему бойцу ММА, убившему женщину и ребенка, отказались дать пожизненный срок
Текст: КП-Новосибирск
Таксист и боец ММА Фарход Рахимзода убил женщину на глазах у её пятилетней дочери, а затем сутки возил тело в машине, пока девочка сидела рядом в детском кресле. Прокуратура требовала для него пожизненного срока. Но суд дал 23 года. Почему — разбиралась редакция КП-Новосибирск.
Пожизненный срок – крайне редкая мера. «Рядовой», если можно так выразиться наркоторговец или даже убийца такое наказания не получает. Он достается самым исключительным извергам.
В Новосибирске, разумеется, есть примеры преступников, которые отправились на пожизненный срок. Но есть пример и иного плана – обвинение выступало за такое наказание, но суд отказал. Об одном из них КП-Новосибирск рассказала начальник отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт.
- Громкое уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана. Достаточно молодой парень, который прибыл на территорию Российской Федерации, приобрел гражданство Российской Федерации, здесь создал семью. Работал какой-то период времени поваром, потом таксистом, и в ходе вот этой деятельности он познакомился с девушкой, которая неоднократно пользовалась его услугами такси. Эта девушка прибыла из Казахстана, приехала сюда со своей дочерью пятилетней. Таксист знал, что она получила большое наследство. Задумал её убить и завладеть её денежными средствами. Под надуманным предлогом вывез в безлюдное место в Кировском районе. При этом пятилетняя девочка находилась с ней в автомобиле, и на глазах у ребёнка он убил женщину. В течение суток возил тело матери в присутствии ребёнка в автомобиле, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Либрихт.
На теле жертвы потом насчитают десять ножевых ранений.
31-летний Фарход Рахимзода (не только таксист, но и боец ММА) уверял, что убил из ревности. Но ему не поверили. Согласно выводам СКР, а затем и суда – преступление из корыстных побуждений.
Преступник расправился и с дочерью жертвы, чтобы она не выдала его. Но прежде, чем лишил ребенка жизни, возил ее в детском кресле рядом с трупом матери.
- Девочка сидела в детском кресле на заднем сиденье. Тело женщины он вывез в Искитимский район, где спрятал в снегоотвале. Через сутки вернулся в город и около села Толмачёво задушил девочку. Также её тело оставил на снегоотвале. Помимо всего прочего, он похитил денежные средства у потерпевшей - более 2 миллионов и завладел автомобилем, - описывает начальник отдела гособвинителей. - После совершённого преступления он принял попытку скрыться на территории иностранного государства, видимо, на родину он хотел поехать в Таджикистан, но был задержан в Казахстане.
Убийство двух человек – это уже основание для пожизненного срока. Если жертва ребенок – аналогично. А всего в деле оказалось пять деталей, позволяющих отправить душегуба в колонию на максимальный срок. И прокуратура предлагала это.
- Суд не согласился с нами и назначил ему наказание в виде двадцати трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказала Ольга Либрихт и пояснила, почему суд пошел на смягчение. - Были смягчающие обстоятельства: он исключительно положительно характеризовался, у него было двое малолетних детей. Также подлежало учёту его частичное признание вины. Эти обстоятельства и повлияли на решение суда.
Пожизненный срок – крайне редкая мера. «Рядовой», если можно так выразиться наркоторговец или даже убийца такое наказания не получает. Он достается самым исключительным извергам.
В Новосибирске, разумеется, есть примеры преступников, которые отправились на пожизненный срок. Но есть пример и иного плана – обвинение выступало за такое наказание, но суд отказал. Об одном из них КП-Новосибирск рассказала начальник отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт.
- Громкое уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана. Достаточно молодой парень, который прибыл на территорию Российской Федерации, приобрел гражданство Российской Федерации, здесь создал семью. Работал какой-то период времени поваром, потом таксистом, и в ходе вот этой деятельности он познакомился с девушкой, которая неоднократно пользовалась его услугами такси. Эта девушка прибыла из Казахстана, приехала сюда со своей дочерью пятилетней. Таксист знал, что она получила большое наследство. Задумал её убить и завладеть её денежными средствами. Под надуманным предлогом вывез в безлюдное место в Кировском районе. При этом пятилетняя девочка находилась с ней в автомобиле, и на глазах у ребёнка он убил женщину. В течение суток возил тело матери в присутствии ребёнка в автомобиле, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Либрихт.
На теле жертвы потом насчитают десять ножевых ранений.
31-летний Фарход Рахимзода (не только таксист, но и боец ММА) уверял, что убил из ревности. Но ему не поверили. Согласно выводам СКР, а затем и суда – преступление из корыстных побуждений.
Преступник расправился и с дочерью жертвы, чтобы она не выдала его. Но прежде, чем лишил ребенка жизни, возил ее в детском кресле рядом с трупом матери.
- Девочка сидела в детском кресле на заднем сиденье. Тело женщины он вывез в Искитимский район, где спрятал в снегоотвале. Через сутки вернулся в город и около села Толмачёво задушил девочку. Также её тело оставил на снегоотвале. Помимо всего прочего, он похитил денежные средства у потерпевшей - более 2 миллионов и завладел автомобилем, - описывает начальник отдела гособвинителей. - После совершённого преступления он принял попытку скрыться на территории иностранного государства, видимо, на родину он хотел поехать в Таджикистан, но был задержан в Казахстане.
Убийство двух человек – это уже основание для пожизненного срока. Если жертва ребенок – аналогично. А всего в деле оказалось пять деталей, позволяющих отправить душегуба в колонию на максимальный срок. И прокуратура предлагала это.
- Суд не согласился с нами и назначил ему наказание в виде двадцати трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказала Ольга Либрихт и пояснила, почему суд пошел на смягчение. - Были смягчающие обстоятельства: он исключительно положительно характеризовался, у него было двое малолетних детей. Также подлежало учёту его частичное признание вины. Эти обстоятельства и повлияли на решение суда.