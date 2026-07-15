Общество 15.07.2026 в 14:04

Жилье за 2000 рублей в месяц

A- A+
Текст: Номер один
Жилье за 2000 рублей в месяц

Представьте: вам предоставляют жилье, трехразовое питание, обеспечивают одеждой. И все это за смешные деньги - всего 2000 рублей в месяц. Фантастика, скажете вы? А вот и нет! Ниже расскажем арифметику, которая привела нас к этой цифре. 

Дело было в одной из колоний Бурятии. Осужденный (назовем его Валера) пришел к сотруднику учреждения, в котором содержался, и предложил ему 100 тыс. рублей. Валера хотел себе более комфортные условия. Впрочем, в УФСИН не рассказывают, какие именно. Может, он хотел кегуруми в виде пчелки? Или одеяло с Райаном Гослингом? А может, ему срочно понадобились маски для лица с увлажняющим эффектом? 

Впрочем, получит он за свои деньги совершенно иное. Ведь сотрудник учреждения доложил о щедрости Валеры куда следует и все закончилось для последнего не очень хорошо. Была целая операция – рации, съемка, запись, и в итоге Валеру схватили вместе с наколенным богатством. Дело отдали в суд, а тот накинул ему четыре года.

А теперь вернемся к нашей математике. Четыре года - это 48 месяцев. Если сумму в 100 тыс. рублей поделить на количество месяцев за решеткой, то получится примерно по 2 тыс. рублей в месяц. Учитывая цены на недвижимость, а конкретнее на съем жилья, то 2 тысячи в месяц - сумма сказочная. Да и удобства такие себе, и соседи не очень. А где вы еще найдете жилье за такие деньги?

Поэтому, думается, Валера, не такой уж дурачок. Валера знал, что делал, и в итоге выторговал себе целых четыре года льготного жилья.

Фото: Номер один

Теги
карикатура

Все новости

В Улан-Удэ полным ходом идет благоустройство дворов
15.07.2026 в 14:50
Жилье за 2000 рублей в месяц
15.07.2026 в 14:04
Пара минут до приезда
15.07.2026 в 12:55
В Бурятии педагог-новатор обманула детей участников СВО
15.07.2026 в 12:41
В Улан-Удэ школьник обворовал бутик и одарил друзей одеждой
15.07.2026 в 12:32
В Бурятии полиция поймала браконьера с уловом на полмиллиона
15.07.2026 в 12:11
Мэрия Улан-Удэ признала удачным эксперимент с платной парковкой
15.07.2026 в 11:26
Монголия пересаживается на лошадей
15.07.2026 в 11:10
В Якутии запретят продавать отсутствующий бензин
15.07.2026 в 10:58
В Улан-Удэ впервые за 5 лет появился стобалльник по биологии
15.07.2026 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
В Улан-Удэ полным ходом идет благоустройство дворов
В этом году в городе появятся несколько мест для комфортного отдыха жителей
15.07.2026 в 14:50
Пара минут до приезда
В Бурятии выстроили новую систему реагирования на преступления
15.07.2026 в 12:55
В Улан-Удэ школьник обворовал бутик и одарил друзей одеждой
Размер убытка магазина составил 29 тысяч рублей
15.07.2026 в 12:32
В Бурятии полиция поймала браконьера с уловом на полмиллиона
У рыбака нашли 120 хвостов омуля
15.07.2026 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru