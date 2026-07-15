Жилье за 2000 рублей в месяц

Представьте: вам предоставляют жилье, трехразовое питание, обеспечивают одеждой. И все это за смешные деньги - всего 2000 рублей в месяц. Фантастика, скажете вы? А вот и нет! Ниже расскажем арифметику, которая привела нас к этой цифре.

Дело было в одной из колоний Бурятии. Осужденный (назовем его Валера) пришел к сотруднику учреждения, в котором содержался, и предложил ему 100 тыс. рублей. Валера хотел себе более комфортные условия. Впрочем, в УФСИН не рассказывают, какие именно. Может, он хотел кегуруми в виде пчелки? Или одеяло с Райаном Гослингом? А может, ему срочно понадобились маски для лица с увлажняющим эффектом?

Впрочем, получит он за свои деньги совершенно иное. Ведь сотрудник учреждения доложил о щедрости Валеры куда следует и все закончилось для последнего не очень хорошо. Была целая операция – рации, съемка, запись, и в итоге Валеру схватили вместе с наколенным богатством. Дело отдали в суд, а тот накинул ему четыре года.

А теперь вернемся к нашей математике. Четыре года - это 48 месяцев. Если сумму в 100 тыс. рублей поделить на количество месяцев за решеткой, то получится примерно по 2 тыс. рублей в месяц. Учитывая цены на недвижимость, а конкретнее на съем жилья, то 2 тысячи в месяц - сумма сказочная. Да и удобства такие себе, и соседи не очень. А где вы еще найдете жилье за такие деньги?

Поэтому, думается, Валера, не такой уж дурачок. Валера знал, что делал, и в итоге выторговал себе целых четыре года льготного жилья.

Фото: Номер один