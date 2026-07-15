Общество 15.07.2026 в 16:26

В Улан-Удэ квартирант забрал чужую технику под честное слово

Хозяйка не стала ждать обещанного три года и пошла в полицию
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ квартирант забрал чужую технику под честное слово

В Улан-Удэ квартирант выселился из съемной квартиры и прихватил с собой всю бытовую технику. 46-летняя жительница Республики Саха (Якутия), она же – хозяйка обчищенной квартиры – обратилась в полицию. 

Правоохранителям она рассказала, что бывший квартиросъемщик при выезде забрал ее холодильник и телевизор, при этом оставил записку с обязательством возврата имущества. Технику он ей так и не вернул. Сумма причиненного ущерба составила 42 тысячи рублей.

Спустя непродолжительное время полицейские задержали ранее судимого 30-летнего улан-удэнца. Он сообщил правоохранителям, что в течение трех месяцев снимал квартиру в Железнодорожном районе, проживая там с семьей. Перед выездом, пользуясь отсутствием контроля со стороны хозяйки квартиры и незаключенным договором аренды, забрал бытовую технику, распорядившись с ней по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть

 

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