Сотни домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

МУП «Водоканал» предупредил об отключении холодного водоснабжения в Железнодорожном районе Улан-Удэ 17 июля. В связи с проведением плановых работ по ремонту водопроводного узла по ул. Водопадная, 13, жители 336-ти домов останутся без холодной воды.

Отключение планируется с 9 до 20 часов.

Полный список потребителей, попадающих под отключение смотрите здесь. Телефон диспетчерской службы Водоканала: 44-00-00, 44-10-33.

Фото: МУП «Водоканал»