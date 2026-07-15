Общество 15.07.2026 в 17:26

Сотни домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Ее не будет с утра до вечера
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Текст: Елена Кокорина
Сотни домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

МУП «Водоканал» предупредил об отключении холодного водоснабжения в Железнодорожном районе Улан-Удэ 17 июля. В связи с проведением плановых работ по ремонту водопроводного узла по ул. Водопадная, 13, жители 336-ти домов останутся без холодной воды.

Отключение планируется с 9 до 20 часов.

Полный список потребителей, попадающих под отключение смотрите здесь. Телефон диспетчерской службы Водоканала: 44-00-00, 44-10-33.

Фото: МУП «Водоканал»

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